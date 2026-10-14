AFP
Traducido por
«¡La seguridad debe ser la máxima prioridad!»: la Copa Asiática de 2027 podría aplazarse por sorpresa hasta 2028 tras los ataques en Riad
La crisis de seguridad en Arabia Saudí provoca conversaciones sobre el aplazamiento de la Copa Asiática
SegúnChosun, han surgido informaciones que apuntan a que la Copa Asiática de 2027, prevista en Arabia Saudí para el próximo enero, podría aplazarse un año, hasta enero de 2028. El posible aplazamiento se produce tras varios incidentes de seguridad en Riad, entre ellos un ataque contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid que provocó la suspensión temporal de sus operaciones.
La inestabilidad política ya ha afectado a la actividad futbolística en el país anfitrión.
Un partido de la Liga de Campeones Élite de la AFC entre Al-Nassr y Naft Tehran en Riad se aplazó recientemente tras la interceptación de un misil balístico sobre la capital.
- NurPhoto
El sindicato de futbolistas exige que se priorice la seguridad ante la retirada de varios países
Ante la creciente preocupación por la seguridad en torno al torneo, Boo Bush, presidente de FIFPRO Asia-Oceanía, insistió en que la seguridad de los jugadores debe guiar las decisiones futuras. «La seguridad de los jugadores, los aficionados y el personal debe ser la máxima prioridad y ocupar un lugar central en la planificación y la organización de la Copa Asiática», declaró Bush.
«Se realizan evaluaciones de riesgos antes de convocar a todas las selecciones nacionales y, dado que la situación de seguridad sigue cambiando, estas evaluaciones serán cruciales de cara a la Copa Asiática».
La Asociación Japonesa de Fútbol ya ha renunciado a participar en la próxima FIFAe World Cup en Arabia Saudí, tras citar evaluaciones de seguridad.
Las federaciones internacionales elaboran planes de contingencia
Las selecciones de toda Asia están revisando sus calendarios de preparación y sus planes de viaje a Oriente Medio. Corea del Sur elevó el nivel de alerta para viajar a Arabia Saudí mientras estudia alternativas para los amistosos previstos en noviembre contra Arabia Saudí y Qatar.
Pese a las alteraciones, los medios locales señalan que los preparativos del torneo siguen adelante por ahora con la previsión de que comience en enero de 2027.
Sin embargo, los organismos rectores del fútbol siguen de cerca la evolución de la situación en la región antes de fijar las fechas definitivas.
- AFP
La AFC guarda silencio mientras se acerca el plazo para tomar una decisión
La Confederación Asiática de Fútbol aún no ha emitido un comunicado oficial sobre posibles cambios en el calendario o ajustes en las sedes. Se espera una decisión definitiva sobre si aplazar el torneo hasta 2028 tras nuevas evaluaciones de seguridad.
Las selecciones participantes esperan ahora indicaciones oficiales de la AFC sobre las próximas ventanas internacionales y la logística del torneo.
Las evaluaciones de seguridad en Riad determinarán si la principal competición puede celebrarse según lo previsto.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias