¡La Saudi Pro League toma el control! Sadio Mane y Julian Quinones lideran la ofensiva de la RSL mientras se revelan los nominados al Balón de Oro 2026

France Football ha incluido oficialmente a las estrellas de la Saudi Pro League Mane y Quinones en su lista de 30 nominados al Balón de Oro 2026. El reconocimiento llega después de campañas excepcionales en Oriente Medio y en la escena internacional, lo que pone de relieve el creciente talento de la competición.

Mane desempeñó un papel fundamental para que Al-Nassr conquistara su primer título de liga desde 2019, con una aportación de 10 goles y seis asistencias. Su excelente estado de forma también se trasladó a la selección, donde capitaneó a Senegal hasta la final de la Copa Africana de Naciones 2025 antes de guiarla a las rondas eliminatorias de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Mientras tanto, el internacional mexicano Quinones firmó un año de eclosión. Después de hacerse con la Bota de Oro de la RSL 2025-26 con 33 goles para Al Qadsiah, brilló con México, coanfitrión del Mundial, al marcar cuatro goles en total, incluido el primer tanto del torneo en Ciudad de México, mientras su país alcanzaba los octavos de final.



