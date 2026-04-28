¡La sanción de Kompany no es el único golpe! ¿Será fatal para el FC Bayern este «problema» justo antes de empezar la temporada?

El PSG sufre problemas en la delantera, mientras que el Bayern padece falta de profundidad en su plantilla: a la ausencia del titular Gnabry se suman tres rotadores clave: Lennart Karl, Tom Bischof y Raphael Guerreiro. La reducida plantilla, ya examinada antes de la temporada, ofrece pocos recursos decisivos.

Aunque Nicolas Jackson marca con regularidad en la Bundesliga, se quedó en el banquillo en los duelos clave contra el Real Madrid y el Bayer Leverkusen. Este fin de semana, el director deportivo Max Eberl confirmó que no se ejercerá la opción de compra del jugador cedido por el Chelsea. Para aportar físico están Min-Jae Kim, Hiroki Ito y Leon Goretzka. El revulsivo más peligroso es Alphonso Davies: el lateral izquierdo, ya recuperado, aporta velocidad y desequilibrio desde el banquillo. La decisión de quién juega recae, excepcionalmente, en el segundo entrenador, Aaron Danks, que sustituye al sancionado Kompany. No habrá contacto durante el partido ni en el descanso.

En cambio, Enrique cuenta con más recursos: si sus estrellas recién recuperadas son titulares, aún tendrá a Lucas Hernández, Ilya Zabarnyi y Lucas Beraldo en defensa; a Warren Zaire-Emery, Senny Mayulu y Kang-In Lee en el medio; y a Bradley Barcola y Goncalo Ramos en ataque, lo que le brinda un banquillo de gran calidad.