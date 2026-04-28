El partido empezará el martes a las 21:00 en el Parc des Princes de París. La vuelta se jugará el miércoles en el Allianz Arena de Múnich. El ganador se medirá el 30 de mayo en la final de Budapest al Arsenal o al Atlético de Madrid.
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¡La sanción de Kompany no es el único golpe! ¿Será fatal para el FC Bayern este «problema» justo antes de empezar la temporada?
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PSG contra FC Bayern: once inicial
En el FC Bayern, la alineación titular para los partidos más importantes lleva meses clara. A principios de abril hubo un cambio repentino en la mediapunta: con la lesión de Serge Gnabry, Jamal Musiala, ya recuperado, volvió a su mejor forma. Es probable que sea el único cambio en el once inicial del Bayern respecto a la victoria 2-1 sobre el PSG en la fase de grupos.
En el PSG la cosa no estaba tan clara: Achraf Hakimi, Nuno Mendes y Vitinha arrastraban pequeñas lesiones, mientras Fabián Ruiz, ya recuperado de la rodilla, volvía al once tras dos partidos desde el banquillo. Los cuatro entrenaron con normalidad. «Todos están listos», afirmó Luis Enrique en la televisión del club.
- PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.
- Bayern Múnich: Neuer - Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer - Kimmich, Pavlovic - Olise, Musiala, Díaz - Kane.
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PSG contra FC Bayern: Suplentes
El PSG sufre problemas en la delantera, mientras que el Bayern padece falta de profundidad en su plantilla: a la ausencia del titular Gnabry se suman tres rotadores clave: Lennart Karl, Tom Bischof y Raphael Guerreiro. La reducida plantilla, ya examinada antes de la temporada, ofrece pocos recursos decisivos.
Aunque Nicolas Jackson marca con regularidad en la Bundesliga, se quedó en el banquillo en los duelos clave contra el Real Madrid y el Bayer Leverkusen. Este fin de semana, el director deportivo Max Eberl confirmó que no se ejercerá la opción de compra del jugador cedido por el Chelsea. Para aportar físico están Min-Jae Kim, Hiroki Ito y Leon Goretzka. El revulsivo más peligroso es Alphonso Davies: el lateral izquierdo, ya recuperado, aporta velocidad y desequilibrio desde el banquillo. La decisión de quién juega recae, excepcionalmente, en el segundo entrenador, Aaron Danks, que sustituye al sancionado Kompany. No habrá contacto durante el partido ni en el descanso.
En cambio, Enrique cuenta con más recursos: si sus estrellas recién recuperadas son titulares, aún tendrá a Lucas Hernández, Ilya Zabarnyi y Lucas Beraldo en defensa; a Warren Zaire-Emery, Senny Mayulu y Kang-In Lee en el medio; y a Bradley Barcola y Goncalo Ramos en ataque, lo que le brinda un banquillo de gran calidad.
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PSG contra FC Bayern: estadísticas
Desde el punto de vista estadístico, el FC Bayern es actualmente el mejor equipo de Europa. En todas las competiciones ha sumado una media de 2,71 puntos por partido en 49 encuentros oficiales, marca que ningún otro gran club supera. El PSG, con el mismo número de partidos, promedia 2,27 puntos. El Bayern solo ha perdido dos veces: ante Arsenal y Augsburgo. PSG, en cambio, suma ocho derrotas, incluida la que sufrió frente a los bávaros en la fase de liga.
Su mayor fortaleza es el tridente ofensivo formado por Michael Olise, Luis Díaz y Harry Kane: ya suman 167 goles esta temporada (PSG, 125) y casi cada semana baten récords. Solo Kane, con 53 dianas, parece asegurado en la lucha por la Bota de Oro. Los máximos goleadores del PSG, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia, suman solo 16 tantos cada uno, cifra que parece insignificante al lado de Kane.
Bayern de Múnich Paris Saint-Germain Harry Kane (53 goles) Ousmane Dembélé (16 goles) Luis Díaz (25 goles) Khvicha Kvaratskhelia (16 goles) Michael Olise (19 goles) Gonçalo Ramos (12 goles) Serge Gnabry (10 goles) Bradley Barcola (12 goles) Nicolas Jackson (10 goles) Desire Doué (12 goles)
Aunque el Bayern destaca más en ataque, ambos equipos muestran cifras defensivas similares: 52 goles encajados por el Bayern y 53 por el PSG.
A cuatro jornadas del final, el PSG lidera con seis puntos sobre el RC Lens y aún no tiene el título liguero. En enero ganó la Copa de la Liga, pero cayó en dieciseisavos de la Copa de Francia ante el FC París. El Bayern disputará la final de la Copa DFB contra el VfB Stuttgart.
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PSG contra FC Bayern: estado de forma
El Bayern llega a París con nueve victorias seguidas, entre ellas dos ante el Real Madrid y la remontada del sábado frente al Mainz 05. Con un once de suplentes, perdía 0-3 pero, tras varios cambios, acabó 4-3.
Al igual que Kompany, Enrique también rotó el fin de semana y venció 3-0 al Angers. En total, el PSG ha ganado ocho de los últimos nueve oficiales, aunque cayó ante el Lyon en la Ligue 1 hace diez días. En la Champions, venció dos veces al Chelsea y al Liverpool, con el beneficio de que la Federación Francesa aplazara algunos partidos de liga para dar descanso. Ese privilegio no se repetirá ante el Bayern por motivos de calendario. Este sábado recibe al Lorient.
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PSG contra FC Bayern: balance
El duelo PSG-Bayern se ha convertido en un clásico europeo. En nueve años se han visto nueve veces en la Liga de Campeones; solo Real Madrid y Manchester City se han cruzado más (13 veces).
En la mayoría de esos encuentros ganó el Bayern. En 2020 los bávaros conquistaron la final y su última Champions. Desde entonces han encadenado cinco triunfos consecutivos sobre el PSG, incluido el 2-1 de noviembre. Al descanso ya ganaban 2-0; Joshua Kimmich lo calificó como su mejor primera parte desde su llegada en 2015. La expulsión de Luis Díaz convirtió el segundo tiempo en una batalla defensiva que el Bayern supo gestionar.
Sin embargo, en el Mundial de Clubes del verano, el FC Bayern cayó ante el PSG en cuartos de final. En aquel encuentro los muniqueses perdieron el partido y a Musiala, quien sufrió una fractura de peroné con luxación de tobillo. Gianluigi Donnarumma, autor de la falta, ya dejó París para fichar por el Manchester City.