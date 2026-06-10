«La saga ha terminado»: Kennet Eichhorn habría tomado una decisión; se espera un fichaje sensacional

Aunque Eichhorn renovó con el Hertha hasta 2029, puede marcharse antes gracias a una cláusula de rescisión. Se desconoce la cifra exacta del traspaso del jugador de 16 años, pero Sky asegura que el Bayer pagará entre ocho y nueve millones de euros.

El acuerdo pone fin a semanas de negociación por uno de los mayores talentos alemanes. Varios clubes de primer nivel, nacionales y extranjeros, se habían interesado por Eichhorn.

Sin embargo, la lista de interesados se redujo en las últimas semanas. El Bayern se retiró por sus altas pretensiones económicas y el Liverpool quedó descartado porque el joven prefería quedarse en Alemania. En los últimos días, la revista kicker apuntaba que la lucha se reducía al Leverkusen y al RB Leipzig, mientras que Ruhrnachrichten incluía al subcampeón Borussia Dortmund.