La Russa: «Bastoni es fuerte, pero rivales y público se ceban con él para desconcentrarlo»

Ignazio La Russa, presidente del Senado, ha intervenido en el programa «Politica nel Pallone» de Rai GrParlamento para hablar de su equipo, el Inter, y de otros temas futbolísticos.





«El Inter es muy similar al del año pasado; por ahora, casi lo único que ha cambiado es el portero. Estamos a la espera de ver qué pasa con el lateral derecho, una especie de misterio, pero también es tranquilizador saber que la base no ha cambiado. Tengo mucha curiosidad por ver a Stankovic, hijo de un campeón del Inter; habrá que ver si lo mantienen, pero espero que sí», informa la ANSA.





Sobre Bastoni, añadió: «Si eres bueno, los rivales y el público te vigilan para desconcentrarte. Mi consejo es que mantenga la calma y pronto volverá a ser el campeón que conocemos».



