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Gianluca Minchiotti

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La Russa: «Bastoni es fuerte, pero rivales y público se ceban con él para desconcentrarlo»

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Serie A

El presidente del Senado habla del Inter, de la selección nacional y del Mundial

Ignazio La Russa, presidente del Senado, ha intervenido en el programa «Politica nel Pallone» de Rai GrParlamento para hablar de su equipo, el Inter, y de otros temas futbolísticos.


«El Inter es muy similar al del año pasado; por ahora, casi lo único que ha cambiado es el portero. Estamos a la espera de ver qué pasa con el lateral derecho, una especie de misterio, pero también es tranquilizador saber que la base no ha cambiado. Tengo mucha curiosidad por ver a Stankovic, hijo de un campeón del Inter; habrá que ver si lo mantienen, pero espero que sí», informa la ANSA.


Sobre Bastoni, añadió: «Si eres bueno, los rivales y el público te vigilan para desconcentrarte. Mi consejo es que mantenga la calma y pronto volverá a ser el campeón que conocemos».


  • La Russa habló de la selección y del próximo seleccionador: «Roberto Mancini es el mejor. No debemos bajar el listón; mantengamos el nivel con él o con Antonio Conte, aunque a mí me parece más adecuado para un club».


    Sobre el Mundial, según la ANSA: «Espero que gane Argentina, a la que apoyo cuando no juega Italia. No por Lautaro Martínez, sino porque hay muchos italianos allí. Había apostado por Noruega, pero Inglaterra la eliminó y creo que fue una injusticia».


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