La Roma y el Everton no pueden jugar en la misma competición europea. El motivo es uno solo: ambos clubes tienen el mismo propietario, el magnate estadounidense Dan Friedkin. Y la UEFA es inflexible: la multipropiedad va en contra del reglamento. O mejor dicho, dos clubes con el mismo propietario pueden jugar en Europa, pero no pueden enfrentarse bajo ningún concepto. Y desde este punto de vista, el riesgo para la próxima temporada es real. Basta con echar un vistazo a las clasificaciones de la Serie A y la Premier League. La Roma ocupa actualmente el sexto puesto, en la zona de la Europa League, pero con la ambición de recuperar los tres puntos de diferencia con el Como y clasificarse para la Champions. El Everton, por su parte, es octavo con 46 puntos, en puestos de Conference League, empatado a puntos con el Brentford, séptimo. Pero la Europa League está a dos goles de distancia (la diferencia con el Brentford) y la copa más importante está a solo tres puntos, con el Liverpool quinto con 49. Según informa Repubblica, si ambos clubes se clasificaran para la misma competición al final de la temporada, uno de los dos quedaría fuera.
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La Roma y las participaciones de los Friedkin: los giallorossi o el Everton corren el riesgo de quedarse fuera de Europa
LO QUE DICE EL REGLAMENTO
Esto es lo que establece el artículo 5, apartado 1: «Nadie podrá participar simultáneamente, directa o indirectamente, en la gestión, la administración y/o el rendimiento deportivo de más de un club participante en la competición». Salvo que se notifique lo contrario antes del 1 de marzo de cada año. Repubblica ha intentado ponerse en contacto con la Roma, que no ha respondido al respecto. Por ello, teniendo en cuenta la diferencia en la clasificación entre la Roma y el Everton, es posible que se produzca un conflicto normativo. ¿Cuál es la solución? La UEFA explica claramente que «si dos o más clubes no cumplen los criterios establecidos para garantizar la integridad de la competición, solo uno de ellos podrá ser admitido». Lo que, traducido, significa exclusión. Los criterios de selección son claros: en primera instancia se dará preferencia al «club que haya quedado mejor clasificado en su liga nacional». A continuación, al «club cuya federación ocupe un puesto más alto en la lista de acceso de la UEFA».
EL CALENDARIO DE LA ROMA
A la Roma le quedan aún ocho partidos para intentar alcanzar el objetivo fijado: la clasificación para la próxima Liga de Campeones. Tras el parón por los partidos internacionales, se enfrentará al Inter en San Siro, luego al Pisa y al Atalanta en casa, visitará Bolonia, recibirá a la Fiorentina, jugará en el Tardini contra el Parma, disputará el derbi en casa contra la Lazio y visitará el Bentegodi, en la última jornada de la Serie A 2025-2026.