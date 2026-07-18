La Roma vuelve a contactar con Alejandro Garnacho, mientras un equipo italiano sigue a Crysencio Summerville

Los gigantes italianos se mueven en el mercado de fichajes y apuntan a Garnacho como objetivo prioritario. Según Calcionews24, la Roma ha retomado los contactos para fichar al joven del Chelsea y llevarlo al Stadio Olimpico. Aunque sacarlo de Stamford Bridge no será fácil, la directiva giallorossa ve la operación compleja pero factible y capaz de elevar de inmediato la calidad de la plantilla.

Tras su mediático fichaje del Manchester United al Chelsea en verano de 2025 por unos 40 millones de libras y la firma de un contrato hasta 2032, Garnacho vivió una primera temporada decepcionante en Stamford Bridge. El extremo argentino disputó 43 partidos, marcó ocho goles y dio cuatro asistencias, mientras el Chelsea terminaba décimo. El joven extremo alternó titularidad y banquillo, acumulando minutos de forma irregular durante un debut lleno de obstáculos.



