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La Roma vuelve a contactar con Alejandro Garnacho, mientras un equipo italiano sigue a Crysencio Summerville
Garnacho sigue siendo una prioridad para los Giallorossi
Los gigantes italianos se mueven en el mercado de fichajes y apuntan a Garnacho como objetivo prioritario. Según Calcionews24, la Roma ha retomado los contactos para fichar al joven del Chelsea y llevarlo al Stadio Olimpico. Aunque sacarlo de Stamford Bridge no será fácil, la directiva giallorossa ve la operación compleja pero factible y capaz de elevar de inmediato la calidad de la plantilla.
Tras su mediático fichaje del Manchester United al Chelsea en verano de 2025 por unos 40 millones de libras y la firma de un contrato hasta 2032, Garnacho vivió una primera temporada decepcionante en Stamford Bridge. El extremo argentino disputó 43 partidos, marcó ocho goles y dio cuatro asistencias, mientras el Chelsea terminaba décimo. El joven extremo alternó titularidad y banquillo, acumulando minutos de forma irregular durante un debut lleno de obstáculos.
- AFP
Aumenta el interés por Summerville en Londres
Aunque el interés por Garnacho acapara titulares, la Roma trabaja sin descanso en fichar a Summerville. El extremo holandés, vinculado al West Ham hasta 2029, jugó 34 partidos la temporada pasada, marcó siete goles y dio cinco asistencias, aunque no pudo evitar el descenso de los Hammers a la Championship. Su perfil técnico, su edad y su potencial lo colocan en lo más alto de la lista de candidatos, y los Giallorossi ya intensifican los contactos para cerrar el fichaje.
El área de fichajes busca al menos dos extremos, por lo que la llegada de Summerville no descarta la de otro jugador de banda. La posibilidad de un doble fichaje con Summerville y Garnacho no está confirmada, pero tampoco descartada.
Desmintiendo los rumores: Molina y Dodo no están en el punto de mira
La Roma ha desmentido los rumores sobre Nahuel Molina, centrado en la final del Mundial, y prioriza extremos ofensivos.
También son infundados los rumores sobre Dodo, de la Fiorentina. El club gasta solo en los perfiles pedidos por el cuerpo técnico.
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Gasperini quiere aprovechar el cuarto puesto de la Roma.
La Roma, liderada por Gian Piero Gasperini, quiere seguir creciendo tras lograr el tercer puesto la pasada temporada. Este resultado le devuelve a la Liga de Campeones por primera vez desde 2018-2019, acabando con años de ausencia de la máxima competición europea.
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