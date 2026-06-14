Mason Greenwood es el principal objetivo para la delantera de la Roma. Los giallorossi, que han anunciado la llegada de Tony D'Amico como nuevo director deportivo —asumirá el cargo el 1 de julio—, ya planifican los movimientos para dar a Gasperini un equipo capaz de competir en liga y en la Liga de Campeones.

El extremo del Marsella lidera la lista de deseos giallorossi y, según Corriere dello Sport, aguarda una oferta formal de los Friedkin.

La Roma prepara una oferta para convencer al Marsella antes de la próxima semana.