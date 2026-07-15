La Roma se interesa por Endrick, con la esperanza de que el delantero del Real Madrid forme pareja con Alejandro Garnacho o Crysencio Summerville

Según Il Messaggero, la Roma busca fichar a Endrick del Real Madrid. Gasperini quiere un suplente para Donyell Malen, mientras que Artem Dovbyk no entra en sus planes.

El brasileño acaba de regresar a España tras una cesión en el Lyon, donde marcó ocho goles en 21 partidos. Desde su llegada al Madrid en julio de 2024, ha anotado siete tantos en 40 encuentros. La Roma confía en que José Mourinho, actual técnico del Madrid, pueda convencer al joven para que se traslade a Italia.



