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La Roma se interesa por Endrick, con la esperanza de que el delantero del Real Madrid forme pareja con Alejandro Garnacho o Crysencio Summerville
La Roma presiona para conseguir la cesión de Endrick
Según Il Messaggero, la Roma busca fichar a Endrick del Real Madrid. Gasperini quiere un suplente para Donyell Malen, mientras que Artem Dovbyk no entra en sus planes.
El brasileño acaba de regresar a España tras una cesión en el Lyon, donde marcó ocho goles en 21 partidos. Desde su llegada al Madrid en julio de 2024, ha anotado siete tantos en 40 encuentros. La Roma confía en que José Mourinho, actual técnico del Madrid, pueda convencer al joven para que se traslade a Italia.
- NOS
Summerville se perfila como el objetivo principal
Además de su interés por Endrick, la Roma ha avanzado en el fichaje de Summerville. El director deportivo, Tony D'Amico, se reunió ayer con sus representantes para hablar de un posible traspaso. Summerville fichó por el West Ham por 29,3 millones de euros en agosto de 2024, tras destacar en el Leeds.
Desde entonces ha marcado ocho goles en 56 partidos y su contrato expira en 2029. Las negociaciones fueron duras, pero el jugador ha bajado sus pretensiones salariales. La Roma no quiere superar su tope salarial de 4 millones de euros por temporada ni pagar más de 40 millones, aunque se muestra optimista tras el primer contacto.
El Chelsea rechaza la primera oferta por Garnacho
Si falla el fichaje de Summerville, la Roma ve a Alejandro Garnacho como alternativa. Ya contactó con el Chelsea por el argentino, vinculado al club hasta 2032. Garnacho llegó al Chelsea en 2025 procedente del United por 46,2 millones de euros, donde marcó 26 goles en 144 partidos.
Desde entonces ha jugado 43 partidos con los Blues y marcado ocho goles. La Roma ofreció 5 millones de euros por su cesión, con obligación de compra de 35 millones si se cumplían ciertas condiciones, pero el Chelsea rechazó la propuesta. Además, el club giallorosso ha puesto sobre la mesa 30 millones de euros más un 10 % de una futura venta por el extremo del Estrasburgo Diego Moreira.
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¿Qué le depara el futuro a la Roma?
La Roma ha cambiado de rumbo y ahora espera la respuesta definitiva de Summerville antes de presentar una oferta oficial. Mientras tanto, el club valora la posibilidad de fichar a Endrick. Con los amistosos de pretemporada próximos, Gasperini quiere cerrar pronto los refuerzos ofensivos para afinar su táctica con Malen.
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