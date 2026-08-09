La Roma se ha quedado frustrada en su búsqueda de talento ofensivo este verano, especialmente después de ver cómo su objetivo principal, Garnacho, se le escapaba. La Roma había sido considerada la gran favorita para hacerse con la firma del internacional argentino una vez que el Chelsea lo puso en el mercado, pero el extremo finalmente optó por unirse al Aston Villa en una cesión inicial de una temporada.

Con la puerta de Garnacho completamente cerrada, el director deportivo de la Roma, Tony D’Amico, ha identificado a Gittens como una alternativa viable para reforzar la creatividad del club, según La Gazzetta dello Sport, vía Tuttomercato. El internacional inglés en categorías inferiores se encuentra en una situación similar a la de Garnacho en Stamford Bridge, tras haber tenido dificultades para afianzarse en un puesto de titular durante su temporada de debut. La información sugiere que la Roma podría explorar una cesión por la ex promesa del Borussia Dortmund.



