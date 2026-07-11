La Roma iniciará la pretemporada en Trigoria el lunes para preparar la Serie A. La directiva negocia con el agente de Ndoye un contrato de 3,5 millones más bonificaciones antes del cierre del mercado.

Paralelamente, el club valora la posible salida del centrocampista ofensivo Matías Soule, por quien el Sunderland ha mostrado interés.