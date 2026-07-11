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Nottingham Forest FC v FC Midtjylland - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

La Roma se fija en el extremo del Nottingham Forest tras el fracaso del fichaje de Mason Greenwood

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M. Greenwood

La Roma ha centrado rápidamente su atención en el extremo del Nottingham Forest, Dan Ndoye, tras abandonar el interés por Mason Greenwood debido a unas exigencias económicas desorbitadas. Los Giallorossi se negaron a entrar en una guerra de ofertas por el jugador inglés y, en su lugar, han optado por fichar al internacional suizo, que ya destacó en la Serie A con el Bolonia.

  • La Roma se fija en el extremo del Forest

    Según La Gazzetta dello Sport, la Roma ha descartado a Greenwood y ahora busca refuerzos en las bandas. El club italiano prefiere no entrar en una subasta por el delantero inglés, quien, se informa, fichará por el Fenerbaçe. El director deportivo, Tony D'Amico, ya trabaja para contratar al extremo del Forest, Ndoye, tras su buen Mundial con Suiza.


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    La junta rechaza las exigencias desmesuradas

    La directiva consideró desde el principio que fichar a Greenwood era muy arriesgado, debido a su alto coste —50 millones de euros (43 millones de libras)— y a los largos plazos. Tras descartar otras opciones, como Pepe, del Oporto, la Roma aceleró las conversaciones para contratar a Ndoye, cuyo valor habría bajado ligeramente, lo que fortalece la posición negociadora del club.

  • Estrategia táctica de Gasperini

    La llegada de Ndoye al Olímpico completa el puzle táctico de Gian Piero Gasperini y se ve como el complemento ideal de Paulo Dybala en ataque. Según la Gazzetta, la Roma negocia además la renovación de Dybala y Zeki Celik, y solo falta una reunión con los agentes de Lorenzo Pellegrini.

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  • Dan Ndoye Nottingham Forest 2025-26Getty

    Los preparativos de pretemporada ya están en marcha

    La Roma iniciará la pretemporada en Trigoria el lunes para preparar la Serie A. La directiva negocia con el agente de Ndoye un contrato de 3,5 millones más bonificaciones antes del cierre del mercado.

    Paralelamente, el club valora la posible salida del centrocampista ofensivo Matías Soule, por quien el Sunderland ha mostrado interés.