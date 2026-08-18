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La Roma se acerca al extremo del Porto Rodrigo Mora en un acuerdo de 25 millones de euros con una cláusula de rescisión de 120 millones de euros
Avance en las negociaciones
La Roma ha superado con éxito los últimos obstáculos para asegurarse el fichaje del extremo del Oporto Mora. Según Corriere dello Sport, el conjunto romanista está ultimando los detalles finales de un acuerdo que llevará al prometedor jugador de 19 años a la capital italiana.
El avance llega después de intensas conversaciones entre ambos clubes. La presión decisiva del entrenador Gian Piero Gasperini, junto con la intervención directa de la familia Friedkin, resultó vital para cerrar el traspaso.
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La estructura del acuerdo y la cláusula millonaria
El acuerdo se ha fijado en una cantidad fija de 25 millones de euros, y el Oporto también se reserva una cláusula de porcentaje sobre una futura reventa. Además, la operación incluye una descomunal cláusula de rescisión de 120 millones de euros, lo que subraya hasta qué punto el club portugués y sus nuevos pretendientes valoran su enorme potencial.
El presidente del Oporto, Andre Villas-Boas, y los dirigentes del club trabajaron estrechamente con intermediarios para perfilar los detalles más finos de la estructura. Ambas partes lograron resolver bloqueos previos en torno a las condiciones para garantizar una transición fluida para el jugador.
Refuerzo del ataque
Mora llega como un refuerzo ofensivo de primer nivel para Gasperini, que tenía especial interés en añadir creatividad y dinamismo al último tercio de su equipo. La joven estrella portuguesa aporta unas ilusionantes cualidades técnicas y una versatilidad táctica que encajan a la perfección en el sistema del entrenador.
La incorporación de jóvenes talentos de élite sigue siendo un pilar clave de la estrategia del club, en su intento de equilibrar sus ambiciones nacionales con sus compromisos europeos. La llegada del adolescente aporta un nuevo impulso a una ambiciosa plantilla giallorossa que busca dar que hablar.
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Pasos finales y reconocimiento médico
Con todos los términos plenamente acordados y los documentos preparados, la atención se centra ahora en la llegada oficial del jugador a Roma. Está previsto que Mora se someta al reconocimiento médico antes de firmar un contrato de larga duración.
Las próximas horas marcarán la conclusión formal de uno de los traspasos más comentados del verano en la Serie A. Los aficionados están deseando dar la bienvenida a esta prometedora incorporación en el Stadio Olimpico.
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