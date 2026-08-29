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La Roma pone el foco en la estrella de Cruzeiro Keny Arroyo mientras el conjunto romanista busca reforzar sus opciones en ataque con Gian Piero Gasperini
La Roma pone la mira en la joven promesa ecuatoriana
Según se informa, el gigante italiano ha realizado consultas preliminares para conocer las condiciones de una posible operación por el versátil extremo de 20 años. Según ESPN Brasil, la Roma aún no ha presentado una oferta formal pese a haber intensificado su interés antes del cierre del mercado de fichajes. El internacional ecuatoriano, que llegó procedente del Besiktas por 8,5 millones de euros en septiembre de 2025, sigue vinculado por un contrato de larga duración hasta diciembre de 2029.
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El Cruzeiro resiste al creciente interés
Más informaciones indican que la directiva del Cruzeiro está decidida a retener a su activo más preciado, pese al amplio interés de varios pretendientes del extranjero durante el actual mercado.
Arroyo se ha consolidado como una figura indispensable a las órdenes de Artur Jorge, con siete goles y tres asistencias en 40 apariciones en todas las competiciones esta temporada. Su flexibilidad táctica en ambas bandas y como mediapunta le convierte en un encaje ideal para el sistema de alta intensidad de Gasperini en la capital italiana.
Un extremo disfruta de un rápido ascenso
La cotización de Arroyo ha subido con fuerza desde que debutó con la selección absoluta de Ecuador en un empate sin goles ante Uruguay en la fase de clasificación para el Mundial en octubre de 2024. Su rendimiento dinámico ha impulsado al Cruzeiro hasta la quinta posición de la tabla del Campeonato Brasileiro Serie A, con 39 puntos sumados en 24 partidos. La Roma ve al prometedor joven como la opción perfecta para reforzar el fondo de armario de la plantilla de cara a una exigente campaña nacional y de la Champions League.
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El Cruzeiro se enfrenta a la prueba del Vasco
El Cruzeiro viaja para enfrentarse al Vasco en la jornada 25 de la Serie A este fin de semana, con el objetivo de consolidar su posición entre los equipos de cabeza de la liga. La Roma, por su parte, se prepara para visitar al Lecce el lunes después de una contundente victoria por 4-0 en la jornada inaugural ante la Fiorentina para abrir su campaña 2026-27 en la Serie A. Gasperini estará decidido a mantener esa dinámica ganadora antes de que la atención se centre en el cierre del mercado y el parón internacional de otoño.
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