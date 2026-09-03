El mercado de fichajes de la Roma aún no ha terminado. Tras el fracaso de las negociaciones por Jamie Leweling, del Stuttgart, y Luiz Henrique, del Zenit San Petersburgo, el director deportivo D'Amico, de acuerdo con Gasperini, está valorando la lista de agentes libres, de la que podría salir el nuevo refuerzo para la banda. Uno de los perfiles más interesantes es el de Krépin Diatta, extremo senegalés diestro, nacido en 1999, que no encontró un acuerdo con el Mónaco para la renovación del contrato que expiró el pasado 30 de junio.