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La Roma ofrece un paquete de traspaso por Mason Greenwood; la Serie A desafía al Marsella y ofrece dinero fresco al Manchester United para el verano
La clasificación para la Liga de Campeones aviva las ambiciones de la Roma
Tras volver a la Liga de Campeones por primera vez en siete años, la Roma dispone este verano de un presupuesto de fichajes mucho mayor. El club italiano quiere dar al entrenador Gasperini una plantilla que pueda competir en todos los frentes, especialmente después de que el técnico se quejara de la falta de profundidad en ataque la temporada pasada.
El técnico criticó la falta de delanteros adaptados a su estilo de juego y resaltó el efecto positivo de Donyell Malen tras llegar en enero del Aston Villa. De regreso a la élite europea, la directiva planea respaldarlo con un fichaje de peso para liderar el ataque en la temporada 2026-27.
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Greenwood se perfila como el objetivo prioritario
Mason Greenwood encabeza la lista de deseos de Gasperini. Según Le10Sport, la Roma prepara una oferta inicial de 40 millones de euros más variables por objetivos. El jugador de 24 años ha brillado en la Ligue 1 con el Marsella y ha atraído la atención de los dirigentes romanistas.
El canterano del Manchester United ha revivido su carrera en Francia tras su fichaje de 26 millones de euros en 2024. Jugando sobre todo en la derecha de un tridente, Greenwood ha mostrado una puntería letal y una chispa creativa que, según Gasperini, triunfarían en la Serie A como el refuerzo ideal para el ataque giallorosso.
El Marsella fija un precio firme por su delantero estrella
La Roma quiere actuar rápido, pero su oferta inicial de 40 millones de euros quizá no baste para que el Marsella venda a su estrella. El club francés, pese a sus problemas económicos, pediría entre 50 y 55 millones. El valor de Greenwood se ha disparado tras marcar 26 goles y dar 11 asistencias en 45 partidos oficiales.
Las conversaciones continuarán mientras el club italiano intenta acercar posturas. El Marsella debe equilibrar su necesidad de dinero con la marcha de su mejor delantero, por lo que las próximas semanas serán decisivas para el acuerdo.
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El Manchester United se prepara para recibir una importante inyección de ingresos
Si Roma y Marsella alcanzan un acuerdo, el United se beneficiará gracias a una cláusula del 40 % sobre la venta de Greenwood, fichado en 2024 por el Stade Vélodrome. Eso le aportará liquidez este verano.
Si el traspaso se cerrara en los 50 millones que pide el Marsella, el United recibiría una parte importante y reforzaría su capacidad de fichajes.