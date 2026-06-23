A finales de junio la Roma debe decidir. El 30 se cumple el plazo del acuerdo con la UEFA, lo que marca sus fichajes. Los Friedkin exigen ordenar las cuentas para evitar que el caso llegue a 2027 con sus consecuencias. El club ya ha sido multado con seis millones de euros por incumplir el juego limpio financiero y busca cumplir la normativa para planificar un mercado de fichajes que le permita disputar la Liga de Campeones.
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La Roma necesita plusvalías antes del 30 de junio; Soulé y Manu Koné podrían marcharse
¿QUIÉN PUEDE SER SACRIFICADO?
Según Il Messaggero, la prioridad de la Roma es reducir los 50 millones en plusvalías que necesita antes del 30 de junio. El director deportivo, Tony D’Amico, busca las ventas más rentables sin desmantelar la plantilla, aunque podría ceder a un solo jugador. Idealmente, se elegiría a uno con bajo valor residual para maximizar la plusvalía. Los candidatos son Koné, Svilar, Ndicka, Pisilli y Soulé; solo Svilar y Pisilli parecen intocables, mientras que el resto podría salir.
LOS VALORES RESIDUALES
Valores residuales a 30 de junio de 2026 de los jugadores que podrían ser descartados, según Calcio e Finanza:
Mile Svilar – 0,6 millones de euros
Evan Ndicka – 1,6 millones de euros
Manu Kone – 11,8 millones de euros
Niccolò Pisilli – 0,1 millones de euros
Matias Soulé – 17,5 millones de euros
AL ATLÉTICO LE GUSTA KONE, SOULE' EN ALEMANIA
Manu Koné podría marcharse: la Roma no lo considera intocable. Le sigue el Atlético de Madrid, mientras que el Inter, de momento, busca otras opciones. Según Il Messaggero, los colchoneros ofrecerían 45 millones más 5 en variables. Matías Soulé, valorado en 40 millones, interesa al Bayer Leverkusen y al Borussia Dortmund. Jan Ziolkowski, fichado hace un año por 6 millones del Legia de Varsovia, podría salir por 15: lo siguen Nottingham Forest y Bournemouth. Ya se logró una plusvalía de unos 5 millones con Tommaso Baldanzi: fichado en enero de 2024 por 10 millones (con contrato hasta 2028), se le vendió al Génova por 10 millones.