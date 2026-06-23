La Roma necesita plusvalías antes del 30 de junio; Soulé y Manu Koné podrían marcharse

Manu Koné podría marcharse: la Roma no lo considera intocable. Le sigue el Atlético de Madrid, mientras que el Inter, de momento, busca otras opciones. Según Il Messaggero, los colchoneros ofrecerían 45 millones más 5 en variables. Matías Soulé, valorado en 40 millones, interesa al Bayer Leverkusen y al Borussia Dortmund. Jan Ziolkowski, fichado hace un año por 6 millones del Legia de Varsovia, podría salir por 15: lo siguen Nottingham Forest y Bournemouth. Ya se logró una plusvalía de unos 5 millones con Tommaso Baldanzi: fichado en enero de 2024 por 10 millones (con contrato hasta 2028), se le vendió al Génova por 10 millones.