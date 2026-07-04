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La Roma intensifica la presión para fichar a Mason Greenwood ante el temor de que el Atlético de Madrid intente fichar al delantero del Marsella si se marcha Julián Álvarez
Los Giallorossi aceleran la búsqueda de su objetivo prioritario
La Roma ha fijado a Greenwood como su prioridad ofensiva para el mercado de verano, mientras busca reconstruir su banda derecha. En mayo, el club italiano valoró otros nombres de renombre, como el extremo del West Ham y de Holanda Crysencio Summerville, pero los descartó por su alto coste y la fuerte competencia nacional.
Según Alfredo Pedulla, la directiva del Stadio Olimpico está dispuesta a ir a por todas para fichar al delantero del Marsella y considera clave los primeros días de la próxima semana. Los responsables del club de la capital creen que la gestión de los próximos días determinará el éxito o fracaso de la operación.
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La bajada del precio de venta hace que la Roma se centre aún más
El precio de venta de Greenwood ha bajado recientemente por debajo de los 50 millones de euros, y parece que el Marsella ha aceptado que no podrá retenerlo este verano. Ese cambio en la valoración no ha hecho más que reforzar la determinación de la Roma de seguir adelante con una oferta concreta.
El Fenerbache ofrece el salario más alto: unos 7 M€ por temporada, frente a los 5 M€ de la Roma. Pero el club turco aún no ha negociado el traspaso, lo que permite a la Roma presentar su propuesta en otros términos.
El Atlético podría ser una amenaza de última hora.
El mayor peligro para la Roma podría ser el Atlético, que por ahora está al margen pero podría fijarse en Greenwood si resuelve rápido otra posición de ataque. Su próximo movimiento depende de dos situaciones.
Si logran resolver el caso de Julián Álvarez —el más complejo— o el de Alexander Sorloth, podrían fichar a Greenwood de inmediato, pues su precio ha bajado y su rendimiento en la Ligue 1 lo hace atractivo a corto plazo.
- Getty Images Sport
Laporta confirma el interés por Álvarez
El presidente del Barcelona, Joan Laporta, ha confirmado el interés del club en Álvarez y ha asegurado que el delantero argentino quiere fichar por el Spotify Camp Nou. Laporta reveló que el Barça ya presentó una oferta oficial y advirtió que no se dejará chantajear por el Atlético.
«Permítanme dejar claro desde el principio que seguimos teniendo un gran respeto por el Atlético», afirmó Laporta. «Los tuits se publicaron antes de que Julián declarara que quiere jugar en un gran equipo; él no mencionó al Barça. Algunos lo interpretaron como una referencia al Barça, y otros no. Nosotros no forzamos esto; fue el propio jugador. Este jugador ya estaba en el punto de mira del Barça antes de fichar por el City, e incluso antes de eso. Entonces no pudimos pagarlo. Ahora hemos hecho una oferta formal.
El Barça puede asumir la operación, pero con lógica deportiva y económica. Marcamos las reglas del mercado. He hablado con el Atlético y les he explicado lo que queremos. Deco presentó una oferta. Sabemos que el jugador quiere venir al Barça desde hace tiempo. Hemos hecho la propuesta con respeto, pero me dijeron que no tenían intención de vender. Mantendremos la oferta el tiempo que consideremos justo. No nos sometemos a su voluntad. Si quieren cerrar el traspaso, estaremos encantados. La oferta no es indefinida».
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