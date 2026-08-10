La Roma sigue peinando activamente el mercado para satisfacer las exigencias tácticas de Gasperini. La visión del veterano técnico para su plantilla de la temporada 2026-27 pasa por la incorporación de un atacante diestro capaz de actuar con alta intensidad desde la banda izquierda, un papel que se ha convertido en central en sus sistemas ofensivos a lo largo de los años.

El conjunto giallorosso ha dedicado la mayor parte de la actual ventana de fichajes a evaluar varios perfiles de primer nivel que podrían encajar en este molde. Entre los nombres vinculados con una llegada al Stadio Olimpico figuran el exextremo del Manchester United Mason Greenwood, la joven promesa noruega Antonio Nusa y el internacional argentino Alejandro Garnacho. Sin embargo, pese a estos ambiciosos vínculos y a los distintos niveles de negociación, la Roma no ha logrado alcanzar un acuerdo definitivo por ninguno de estos objetivos.