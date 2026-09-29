¡La Roma dice no! Paulo Dybala y Nahuel Molina, bloqueados para viajar a Argentina para la despedida de Lionel Messi

En un movimiento que ha provocado un importante debate a ambos lados del Atlántico, la Roma ha rechazado oficialmente las solicitudes de Dybala y Molina para viajar a su país y asistir a la última aparición de Lionel Messi con la camiseta de Argentina.

El legendario delantero se prepara para poner fin a su histórica carrera internacional en un amistoso organizado especialmente ante Benín, pero dos de sus excompañeros más cercanos no estarán en las gradas del Estadio Monumental para presenciar la ocasión. La postura del club llega pese a los profundos vínculos personales y profesionales que ambos jugadores comparten con la superestrella del Inter Miami, que los llevó a la gloria en el Mundial de Catar.

El gigante italiano emitió un comunicado oficial este martes para aclarar su postura, confirmando que tanto Dybala como Molina deberán permanecer en la base de entrenamiento de Trigoria durante la próxima ventana internacional.