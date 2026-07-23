La Roma, que por Summerville había llegado a ofrecer en torno a 50 millones de euros, bonus incluidos, ya ha pedido información sobre lo que exige el Leipzig para dejar salir a Nusa, una cifra de entre 55 y 60 millones de euros. El futbolista, en cambio, percibe alrededor de 2 millones de euros por temporada de salario, una cantidad mucho más acorde con los parámetros financieros que se ha fijado el equipo de la capital. Ahora queda por ver si las pretensiones del Leipzig por Nusa son de algún modo negociables y cuánto puede influir la venta de una pieza importante de la plantilla de la Roma como Manu Koné, que sigue estando en el punto de mira del Manchester United. Las alternativas más firmes que ha sondeado la Roma para el puesto de extremo son Diego Moreira, del Estrasburgo, y Andreas Schjelderup, del Benfica.























