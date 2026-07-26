Si echamos un vistazo a la historia, veremos que no ofrece demasiada tranquilidad a España, pues la última selección que logró retener el título de la Copa del Mundo fue Brasil, tras coronarse en las ediciones de 1958 y 1962. Antes de ella, Italia había sido la primera en conseguir la hazaña al ganar los títulos de 1934 y 1938.

Desde entonces, la misión de defender el título se ha convertido en uno de los desafíos más difíciles del fútbol mundial.

Argentina estuvo cerca en el Mundial de 1990, tras alcanzar la final de la mano de Diego Maradona portando el título de 1986, pero perdió ante Alemania Occidental.

Después llegó Brasil en 1998 y alcanzó la final como campeona de la edición de 1994, antes de caer ante Francia por un contundente 3-0.

Y en Catar 2022, Francia estuvo a un solo partido de entrar en la historia, tras llegar a la final como vigente campeona del título de 2018, pero perdió ante Argentina en la tanda de penaltis después de una de las mejores finales en la historia del torneo.

En cuanto a Argentina, que portaba el título de 2022, repitió el guion en el Mundial de 2026 y alcanzó la final por segunda vez consecutiva, pero se topó con la propia España y perdió por un gol a cero.

Y así, Brasil 1962 sigue siendo la última selección que logró retener la Copa del Mundo, de modo que España afronta el Mundial de 2030 persiguiendo una hazaña que se ha resistido a todos los campeones durante más de 60 años.