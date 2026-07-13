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Arsenal summer revolution GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Traducido por

La revolución veraniega del Arsenal: los fichajes de Georgia Stanway, Ona Batlle y otras jugadoras acercan a las Gunners a acabar con la sequía de títulos de la WSL, pese a las salidas de grandes figuras

Women's football
Arsenal Women
WSL Serie Primavera
G. Stanway
O. Batlle
G. Reuteler
S. Cerci
L. Baum
FEATURES

Este verano se preveía clave para el Arsenal. Con varios jugadores sin contrato y muchos rumores de fichajes, se esperaba un cambio importante. Tras las salidas de Beth Mead, Katie McCabe y otras, ya se concretan los primeros fichajes: Georgia Stanway y Ona Batlle destacan entre los cuatro anunciados hasta ahora.

El Arsenal prepara una fuerte inversión por Lisa Baum, extremo de 19 años del RB Leipzig codiciada por los grandes de Europa. Los Gunners son favoritos para ficharla. Además, negocian por la española Salma Paralluelo, cuya salida del Barcelona es inminente.

Tras las salidas de Mead, McCabe, Pelova, Codina y Zinsberger, el club más laureado del fútbol femenino inglés busca recuperar el trono nacional. ¿Lograrán estos movimientos el primer título de la Superliga Femenina desde 2019?

  • Renee Slegers Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Dejando huella

    Tras ser nombrada entrenadora principal en enero de 2025, tras una exitosa etapa como interina, este verano Renee Slegers está dejando su huella en el Arsenal de la forma más contundente hasta la fecha.

    Con tantos contratos finalizando, este era el momento ideal para un cambio a gran escala. La visión de Slegers y del club se reflejará en las renovaciones y en las incorporaciones que elijan.

    ¿Qué nos dicen, entonces, las decisiones tomadas?

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  • Katie McCabe Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Decisiones importantes

    La plantilla busca reducir la edad media. La temporada pasada fue la más veterana de la WSL y, entre los equipos clasificados para la fase de grupos de la Liga de Campeones Femenina 2025-26, solo la Juventus tenía una media mayor.

    Ocho de las nueve futbolistas de mayor edad quedaban sin contrato, así que Slegers y el club tenían una oportunidad clara de actuar. No todas se marcharon: Kim Little (36), Steph Catley (32), Caitlin Foord (31), Stina Blackstenius (30) y Leah Williamson (29) renovaron, y hubo un intento final por retener a McCabe, con Mead como posible preferencia sobre Foord.

    Aun así, McCabe (30), Mead (31) y Zinsberger (30) se marcharon, lo que ya rebajó la media de edad. Stanway, Batlle y Reuteler tienen 27, Cerci 26 y Baum apenas 19. Si Paralluelo ficha, llegará con 22.

  • Georgia Stanway Arsenal signing 2026Alex Burstow/Arsenal FC via Getty Images

    Aumento de la profundidad

    La política de fichajes del Arsenal no solo busca reducir la media de edad. Hay varias razones por las que las Gunners no han revalidado el título de la WSL en los últimos años, y esta campaña de fichajes puede resolver algunas.

    Una de ellas es la falta de profundidad en la plantilla. Aunque Slegers tuvo algunas opciones el año pasado, el Arsenal fue el equipo de la WSL que menos jugadoras utilizó. Entre los clubes que alcanzaron la fase de grupos de la Liga de Campeones, solo seis emplearon menos: Benfica, St. Pölten, Valerenga, Wolfsburgo, OH Leuven y Twente.

    Varias futbolistas disponibles para Slegers apenas tuvieron minutos, lo que redujo aún más la plantilla. Jenna Nighswonger jugó un solo partido antes de ser cedida al Aston Villa en enero, mientras que Codina y Pelova tuvieron tantas dificultades para conseguir minutos que sus salidas este verano no fueron ninguna sorpresa.

    A eso se sumaron las lesiones de Katie Reid (ligamento cruzado anterior), los problemas físicos de Williamson (solo dos titularidades) y la baja disponibilidad de Kyra Cooney-Cross por enfermedad familiar. En resumen: Slegers necesitaba más números y los necesitaba ya.

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  • Mariona Caldentey Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Compartir la carga

    El equipo dependía demasiado de ciertas jugadoras, sobre todo en el centro del campo, donde el rendimiento caía si Little y Mariona Caldentey no eran titulares. Los fichajes de Stanway y Reuteler, junto con la mayor disponibilidad de Cooney-Cross, llegan en buen momento para repartir la responsabilidad.

    Stanway llega tras jugar más retrasada y con éxito en el Bayern, y Reuteler puede actuar en varias zonas del centro del campo e incluso como mediapunta.

    Es lógico depender de futbolistas de la talla de Little y Caldentey, pero el nivel de esa dependencia en el Arsenal la pasada temporada no fue el ideal.

  • Tottenham Hotspur v Arsenal - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Variedad en el ataque

    Sin embargo, quizá sea en ataque donde las nuevas incorporaciones tengan mayor impacto. La temporada pasada Slegers ya tuvo opciones en esa posición. Alessia Russo era fija como ‘9’, y Blackstenius la relevaba o jugaba por delante de ella, ya que la inglesa también podía actuar de ‘10’. En las bandas, Mead, Foord, Chloe Kelly y Olivia Smith rotaban, lo que permitía a Slegers ajustar el sistema y cambiar a las titulares sobre la hora de juego, como solía hacer.

    Con el tiempo, el esquema se hizo previsible: Frida Maanum era la única alternativa en la mediapunta, así que Russo pasaba a ese rol cuando entraba Blackstenius. Los rivales ya esperaban los dobles cambios en las bandas en la segunda parte; si alguna de ellas se lesionaba, como ocurrió con Kelly o Mead, las opciones se reducían aún más.

    La llegada de Reuteler (10), Cerci (delantera o banda), Baum (ambas bandas o centro) y Batlle (lateral izquierdo invertido) aporta imprevisibilidad, versatilidad y profundidad. Precisamente eso es lo que el Arsenal necesita para mantener una amenaza constante en ataque, incluso cuando el partido se complica.

  • Ona Batlle Arsenal signing 2026Getty Images

    Calidad auténtica

    Además, estos fichajes son una declaración de intenciones. Aunque Batlle quizá no aporte mucho en el centro del campo o en la profundidad ofensiva —puesto que el lateral ya está bien cubierto en el Arsenal—, es una jugadora de talla mundial. Traerla del Barcelona, actual campeón de Europa, en sus mejores años, es un golpe de efecto.

    Stanway, doble campeona de Europa con Inglaterra, ha demostrado su nivel en los momentos clave y se consolida como una de las mejores centrocampistas del mundo.

    Cerci, menos conocida, ha sido la máxima goleadora de la Bundesliga las dos últimas temporadas, y Reuteler brilló con Suiza en la Eurocopa pasada.

    Baum, si se concreta su fichaje, tiene margen para crecer. Llegan en el momento ideal para integrarse al primer equipo antes de la pretemporada.

    Mientras el Chelsea sigue buscando una delantera tras tres rechazos notables, el Manchester City realiza incorporaciones discretas con Mead y Niamh Charles, y los rumores en torno a la actividad de fichajes del Manchester United son aún más tenues —con Andrea Medina como única incorporación hasta la fecha—, el Arsenal ha dejado clara su intención al inicio de este mercado de fichajes de verano.

    ¿Bastará para lograr el primer título de la WSL desde 2019? Aún es pronto, pero las señales son buenas.