Además, estos fichajes son una declaración de intenciones. Aunque Batlle quizá no aporte mucho en el centro del campo o en la profundidad ofensiva —puesto que el lateral ya está bien cubierto en el Arsenal—, es una jugadora de talla mundial. Traerla del Barcelona, actual campeón de Europa, en sus mejores años, es un golpe de efecto.
Stanway, doble campeona de Europa con Inglaterra, ha demostrado su nivel en los momentos clave y se consolida como una de las mejores centrocampistas del mundo.
Cerci, menos conocida, ha sido la máxima goleadora de la Bundesliga las dos últimas temporadas, y Reuteler brilló con Suiza en la Eurocopa pasada.
Baum, si se concreta su fichaje, tiene margen para crecer. Llegan en el momento ideal para integrarse al primer equipo antes de la pretemporada.
Mientras el Chelsea sigue buscando una delantera tras tres rechazos notables, el Manchester City realiza incorporaciones discretas con Mead y Niamh Charles, y los rumores en torno a la actividad de fichajes del Manchester United son aún más tenues —con Andrea Medina como única incorporación hasta la fecha—, el Arsenal ha dejado clara su intención al inicio de este mercado de fichajes de verano.
¿Bastará para lograr el primer título de la WSL desde 2019? Aún es pronto, pero las señales son buenas.