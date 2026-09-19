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¡La revolución juvenil de Zizou! Zidane da paso a los debutantes Jacquet, Diouf y Da Cunha en una audaz limpia en Francia
Zidane inicia una nueva era con cinco debutantes
Zinedine Zidane presentó oficialmente su primera convocatoria de 23 jugadores con Francia en la sede de la FFF en París, lo que señala un claro relevo generacional. Tras suceder a Didier Deschamps después de sus 12 años en el cargo, el nuevo seleccionador concedió sus primeras convocatorias con la absoluta a Jeremy Jacquet, Andy Diouf, Lucas Da Cunha, Guillaume Restes y Esteban Lepaul.
Los cinco debutantes se incorporarán directamente el lunes al centro nacional de fútbol de Clairefontaine.
Zidane prefirió un grupo reducido de 23 jugadores para asegurarse de que todos sigan implicados activamente durante la próxima ventana internacional.
- AFP
Zidane respalda las inclusiones de Jacquet, Diouf y Da Cunha
En declaraciones ante la prensa, Zidane ofreció justificaciones tácticas detalladas para seleccionar a sus nuevos reclutas, y puso el acento en el estado de forma actual y el potencial a largo plazo. El técnico destacó su conocida conexión con el central del Liverpool Jacquet, al tiempo que elogió al centrocampista del Inter de Milán Diouf y a la estrella del Como Da Cunha.
Confirmó que su principal motivación sigue siendo desarrollar un estilo de juego atractivo y proactivo con la nueva generación.
«Son jugadores que merecen estar aquí, jugadores que quiero ver», declaró Zidane. «Lo que me inspira es el juego. Quiero ver a estos jugadores y a este equipo jugando. Me gusta mucho el perfil de Jacquet. Lo sigo desde hace mucho tiempo porque jugó junto a mi hijo en las categorías inferiores».
Las decisiones tácticas confirman los regresos y las ausencias de la vieja guardia
Zidane profundizó en sus decisiones de selección, destacando la versatilidad en las posiciones de centrocampista central y lateral. El seleccionador volvió a contar con Adrien Truffert junto a Diouf para reforzar las bandas, al tiempo que explicó por qué veteranos campeones del mundo como N'Golo Kante y Karim Benzema quedaron fuera.
Subrayó que construir de cara al futuro exigía priorizar a los jóvenes talentos capaces de ejecutar sus exigencias tácticas.
«Elegir a Andy Diouf y a Truffert es una decisión firme. Son capaces de jugar en esta posición», explicó Zidane. «N'Golo tiene 35 años y he tomado decisiones, que son diferentes. Adoro a Karim, pero tiene una cierta edad. Necesito ver a jugadores más jóvenes y lo que vamos a hacer juntos».
- ZUMA Press Wire
Francia se prepara para cuatro partidos de la Liga de Naciones
Francia afronta un calendario exigente con cuatro partidos internacionales en diez días mientras Zidane pone en práctica sus ideas tácticas. Francia viajará a Esmirna para enfrentarse a Turquía el viernes 25 de septiembre, antes de visitar a Bélgica en Bruselas el 28 de septiembre.
La ventana internacional concluirá con dos partidos consecutivos en casa en Saint-Denis contra Italia el 2 de octubre y Bélgica el 5 de octubre.
Con Kylian Mbappe ratificado como capitán, Zidane aspira a sentar unas bases tácticas firmes para su etapa al frente del equipo.
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