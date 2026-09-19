¡La revolución juvenil de Zizou! Zidane da paso a los debutantes Jacquet, Diouf y Da Cunha en una audaz limpia en Francia

Zinedine Zidane presentó oficialmente su primera convocatoria de 23 jugadores con Francia en la sede de la FFF en París, lo que señala un claro relevo generacional. Tras suceder a Didier Deschamps después de sus 12 años en el cargo, el nuevo seleccionador concedió sus primeras convocatorias con la absoluta a Jeremy Jacquet, Andy Diouf, Lucas Da Cunha, Guillaume Restes y Esteban Lepaul.

Los cinco debutantes se incorporarán directamente el lunes al centro nacional de fútbol de Clairefontaine.

Zidane prefirió un grupo reducido de 23 jugadores para asegurarse de que todos sigan implicados activamente durante la próxima ventana internacional.