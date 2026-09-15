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¡La revolución francesa de Zidane! El novato del Liverpool Jeremy Jacquet recibe una sorprendente convocatoria internacional
Un ascenso meteórico premiado con la llamada de la selección nacional
Según L'Equipe, el defensa central del Liverpool Jeremy Jacquet ha sido preseleccionado para la selección francesa por el seleccionador Zinedine Zidane tras un inicio de temporada muy convincente con el Liverpool. El jugador de 21 años volvió a llamar la atención este fin de semana al protagonizar un despeje crucial sobre la línea de gol que permitió conservar un empate 0-0 ante el Fulham en Anfield. Jacquet está incluido en una lista ampliada junto a varios jugadores que aún no han representado a Francia al máximo nivel.
Zidane dará a conocer oficialmente su primera lista definitiva el 18 de septiembre en la sede de la FFF, donde se despejarán todas las dudas sobre posibles caras nuevas de cara a los próximos compromisos oficiales.
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Aprovechando el éxito inicial en Anfield
La preselección pone de relieve la impecable adaptación de Jacquet al fútbol inglés desde que completó su llegada a Merseyside. Tras formarse en las categorías inferiores del Rennes y pasar tiempo cedido en el Clermont Foot, el joven defensa se ha consolidado rápidamente como una opción fiable en la zaga del Liverpool. Su sobresaliente instinto defensivo y su serenidad bajo presión, evidentemente, se han trasladado con naturalidad al escenario de la Premier League.
La próxima convocatoria de Zidane pondrá a prueba si el estado de forma del joven en su club es suficiente para ganarse un puesto en el grupo definitivo para la última jornada del parón internacional.
Un cargado parón internacional por delante
Francia afronta un exigente calendario de partidos en la UEFA Nations League mientras Zidane arranca de verdad su etapa al frente del equipo. Francia tiene previsto medirse a Turquía a domicilio el 25 de septiembre y a Bélgica el 28 de septiembre, antes de regresar al Stade de France para recibir a Italia el 2 de octubre y de nuevo a Bélgica el 5 de octubre. La inclusión en la lista previa ampliada brinda a Jacquet una oportunidad de oro para hacerse un hueco en el grupo principal de cara a estos duelos de alta exigencia.
El exigente calendario requerirá profundidad de plantilla, lo que abre la puerta a que jóvenes talentos emergentes en buen momento presenten su candidatura en la escena internacional.
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Vuelve a centrarse en las tareas domésticas
Antes de que comience cualquier posible compromiso internacional, Jacquet volverá a centrar toda su atención en las campañas nacionales y europeas en curso del Liverpool. La rápida adaptación del central ha supuesto un gran impulso para la solidez defensiva del Liverpool durante las primeras semanas de la temporada. Mantener su alto nivel de rendimiento en los próximos partidos será vital para asegurarse un puesto fijo en el primer equipo de Zidane.
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