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¡La revolución del Manchester United de Van Bommel! El nuevo entrenador mantiene a Tielemans como capitán y vuelve a convocar a la estrella del Chelsea Lavia
Van Bommel anuncia la convocatoria de 28 jugadores de Bélgica para la Nations League
El nuevo seleccionador de Bélgica, Mark van Bommel, anunció oficialmente su primera convocatoria de 28 jugadores para la próxima campaña de la Liga de Naciones de la UEFA. Bélgica afronta un calendario exigente en el Grupo A1, con partidos ante Italia, Francia, Turquía y de nuevo Francia entre finales de septiembre y principios de octubre.
La convocatoria cuenta con los porteros Jari De Busser, Senne Lammens, Mike Penders y Maarten Vandevoordt.
Entre los defensas figuran Timothy Castagne, Maxim De Cuyper, Zeno Debast, Koni De Winter, Brandon Mechele, Nathan Ngoy, Kyriani Sabbe, Joaquin Seys y Arthur Theate.
Las opciones en el centro del campo son Kevin De Bruyne, Mandela Keita, Romeo Lavia, Nicolas Raskin, Youri Tielemans y Hans Vanaken.
El ataque está formado por Charles De Ketelaere, Malick Fofana, Matias Fernandez-Pardo, Mika Godts, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Diego Moreira, Loïs Openda y Leandro Trossard.
- AFP
Tielemans sigue siendo capitán mientras Van Bommel confirma el plan de 4-3-3
Van Bommel confirmó que el centrocampista Youri Tielemans seguirá siendo el capitán de la selección durante su etapa al frente del equipo. El técnico, de 49 años, expuso una visión táctica clara y se comprometió con un 4-3-3 ofensivo, en lugar de empezar con cinco defensas.
También detalló conversaciones cara a cara con figuras veteranas en Nápoles y Estambul para medir su compromiso con el proyecto internacional.
«Utilizaré a Kevin De Bruyne en el centro del campo, como 10, 8 o incluso 6», explicó Van Bommel. «Tuve una buena reunión con Kevin en Nápoles para comprobar si seguía respaldándolo al cien por cien, y eso fue lo que sentí».
La puerta de la convocatoria se abre para los jóvenes mientras los veteranos dan un paso al lado
La lista de 28 jugadores combina a figuras internacionales consolidadas con jóvenes talentos emergentes de toda Europa. El portero Jari De Busser recibió su primera convocatoria tras un sólido inicio de temporada a nivel nacional en los Países Bajos, mientras que el extremo Mika Godts y el centrocampista del Chelsea Romeo Lavia también regresaron a la selección.
Sin embargo, el veterano defensa Axel Witsel acordó poner fin a su carrera internacional tras 140 internacionalidades, mientras que Alexis Saelemaekers y Thomas Meunier se quedaron fuera de esta convocatoria.
Sobre el delantero Romelu Lukaku, Van Bommel señaló que gestionará cuidadosamente sus minutos a lo largo de los cuatro partidos.
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El Manchester United se prepara para un duro estreno en Roma
Bélgica inicia su campaña en la Liga de Naciones el viernes 25 de septiembre contra Italia en el Stadio Olimpico de Roma. Después, Bélgica recibirá a Francia en Bruselas el 28 de septiembre antes de enfrentarse a Türkiye en Lieja el 2 de octubre.
La ventana internacional concluirá con un partido fuera de casa ante Francia en el Stade de France el 5 de octubre.
Van Bommel espera que su plantilla asimile rápidamente sus instrucciones tácticas durante las sesiones de entrenamiento en Tubize.
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