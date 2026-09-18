El nuevo seleccionador de Bélgica, Mark van Bommel, anunció oficialmente su primera convocatoria de 28 jugadores para la próxima campaña de la Liga de Naciones de la UEFA. Bélgica afronta un calendario exigente en el Grupo A1, con partidos ante Italia, Francia, Turquía y de nuevo Francia entre finales de septiembre y principios de octubre.

La convocatoria cuenta con los porteros Jari De Busser, Senne Lammens, Mike Penders y Maarten Vandevoordt.

Entre los defensas figuran Timothy Castagne, Maxim De Cuyper, Zeno Debast, Koni De Winter, Brandon Mechele, Nathan Ngoy, Kyriani Sabbe, Joaquin Seys y Arthur Theate.

Las opciones en el centro del campo son Kevin De Bruyne, Mandela Keita, Romeo Lavia, Nicolas Raskin, Youri Tielemans y Hans Vanaken.

El ataque está formado por Charles De Ketelaere, Malick Fofana, Matias Fernandez-Pardo, Mika Godts, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Diego Moreira, Loïs Openda y Leandro Trossard.



