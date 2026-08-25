¡La revelación de Rejinders! Su padre habla sobre la salida del Manchester City y los millones detrás del sorprendente cambio a Arabia Saudí

Tijjani Reijnders completó un sonado traspaso del Manchester City al equipo de la Saudi Pro League Al Qadsiah. El movimiento sorprendió a muchos, especialmente por la condición del jugador como internacional neerlandés que entra en sus mejores años con 28 años. Mientras un lucrativo contrato de cuatro años valorado, según se informó, en 100 millones de euros acaparó los titulares, su padre y asesor empresarial, Martin Reijnders, insiste en que la historia va mucho más allá del dinero.

Hablando con franqueza ante la prensa, Martin reconoció que el cambio iba a generar debate de forma inevitable. Sin embargo, subrayó que una compleja combinación de exigencias del club y factores deportivos acabó dictando la salida del centrocampista del Etihad Stadium.