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¡La revelación de Rejinders! Su padre habla sobre la salida del Manchester City y los millones detrás del sorprendente cambio a Arabia Saudí
Explicando el movimiento saudí
Tijjani Reijnders completó un sonado traspaso del Manchester City al equipo de la Saudi Pro League Al Qadsiah. El movimiento sorprendió a muchos, especialmente por la condición del jugador como internacional neerlandés que entra en sus mejores años con 28 años. Mientras un lucrativo contrato de cuatro años valorado, según se informó, en 100 millones de euros acaparó los titulares, su padre y asesor empresarial, Martin Reijnders, insiste en que la historia va mucho más allá del dinero.
Hablando con franqueza ante la prensa, Martin reconoció que el cambio iba a generar debate de forma inevitable. Sin embargo, subrayó que una compleja combinación de exigencias del club y factores deportivos acabó dictando la salida del centrocampista del Etihad Stadium.
- ANP
El obstáculo de la valoración
Según Martin, pretendientes europeos como la Juventus, el Newcastle United y el Atlético de Madrid mostraron un interés concreto después de que Reijnders se sintiera cada vez más descontento con el cambio de su papel en la plantilla bajo las órdenes del nuevo entrenador, Enzo Maresca. Sin embargo, el traspaso se topó de inmediato con un obstáculo debido a la elevada valoración económica de Manchester City.
«Tijjani simplemente no podía irse a cualquier sitio», reveló Martin, al explicar que el City exigía una importante cantidad por el traspaso que ningún club europeo interesado estaba dispuesto o podía pagar. Solo el Al Qadsiah tenía la capacidad económica para igualar esas altas cifras, lo que llevó al jugador y a su entorno a valorar seriamente la propuesta después de haberla rechazado inicialmente dos veces.
La ambición se topa con la realidad financiera
Más allá de las complicaciones con la cantidad del traspaso, el ambicioso proyecto deportivo de Al Qadsiah ayudó a inclinar la decisión final. El club se clasificó para la Liga de Campeones de Asia y reclutó de forma agresiva talento internacional de primer nivel para consolidarse como una fuerza dominante en el fútbol asiático.
Aunque Martin admitió abiertamente que el paquete económico es realmente increíble y que influyó, sostuvo que el dinero solo pasó a ser decisivo a la hora de elegir entre un papel de suplente que no le satisfacía en el City o minutos regulares y competitivos en un sistema táctico hecho a medida. «El dinero solo se convirtió en un factor cuando quedaban dos opciones deportivas», afirmó.
- Getty Images Sport
Pasar página
Reijnders deja Mánchester tras haber dejado una huella tangible durante su etapa en Inglaterra, que incluyó la conquista tanto de la FA Cup como de la Carabao Cup en la campaña 2025-26. Después de haber jugado también con Países Bajos en el Mundial de 2026, el centrocampista centra ahora por completo su atención en Oriente Medio.
Mientras Al Qadsiah busca hacerse notar en la escena continental, Reijnders aspira a asegurarse minutos con regularidad y a ser el ancla de su ambicioso proyecto. El controvertido traspaso cierra un capítulo de su carrera y abre al mismo tiempo una nueva aventura lucrativa y exigente en el extranjero.
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