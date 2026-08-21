Buzzi
Traducido por
La revelación de Bobo Vieri sobre R9: «Me reí a carcajadas porque, literalmente, no podías parar al Fenómeno en los entrenamientos»
Unirse al Fenómeno
Cuando Vieri se marchó al Inter antes de la temporada 1999-2000, lo hizo con un objetivo claro: jugar junto a Ronaldo. La estrella brasileña ya había llegado al club dos temporadas antes y se había consolidado como el gran icono. La llegada de Vieri disparó de inmediato la ilusión entre la afición nerazzurra.
Sobre el papel, la sociedad Vieri-Ronaldo estaba llamada a ser la dupla atacante más peligrosa del fútbol mundial, y muy posiblemente de toda la historia del Inter. El pedigrí de élite de ambos generó una enorme expectación ante la posibilidad de que dominaran por completo el fútbol italiano y europeo.
- Gribaudi/ImagePhoto
Riendo ante una genialidad imparable
En declaraciones a The Late Run, Vieri recordó el momento exacto en que se dio cuenta de lo especial que era su nuevo compañero de equipo durante su primer entrenamiento juntos. Ver a Ronaldo superar a los defensas con una facilidad pasmosa y marcar desde cualquier posición dejó a Vieri tan desconcertado que acabó riéndose.
"Coge el balón en el centro del campo, regatea a todo el mundo y marca", recordó Vieri. "Yo me puse a reír y alguien me preguntó: '¿Por qué te ríes?' Yo respondí: '¿De verdad le habéis visto?'... Era tan rápido como Ben Johnson, con una técnica increíble... sencillamente no podías pararle".
Una asociación trágicamente breve
A pesar del potencial astronómico, la dura realidad golpeó sobre el terreno de juego debido a las lesiones persistentes que lastraron a Ronaldo. Trágicamente, la pareja nunca ganó un gran trofeo junta y apenas sumó 11 apariciones en total compartiendo el campo.
A lo largo de 667 minutos compartidos, su participación conjunta en goles se quedó en solo tres tantos. Esto incluyó dos goles marcados por Vieri gracias a asistencias de Ronaldo y un gol de Ronaldo a pase de Vieri.
- Buzzi
El fin de una era
Al llegar la temporada 2002-2003, su colaboración llegó a un final abrupto cuando Ronaldo decidió dejar el Inter de Milán para fichar por el Real Madrid. Esa salida de alto perfil puso fin de forma prematura a una asociación que, en última instancia, dejó a los aficionados preguntándose qué podría haber sido.
Aunque el tiempo que compartieron sobre el terreno de juego fue muy limitado, los recuerdos de Vieri de jugar junto a uno de los mayores talentos de la historia del fútbol siguen siendo vívidos. Su breve etapa juntos en el Inter de Milán se mantiene como una de las grandes historias de «qué habría pasado si...» en la historia del fútbol.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias