Buzzi
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La revelación de Bobo Vieri sobre R9: «Me eché a reír a carcajadas porque, literalmente, ¡no podías parar al Fenómeno en los entrenamientos!»
Unir fuerzas con el Fenómeno
Cuando Vieri se marchó al Inter de Milán antes de la temporada 1999-2000, lo hizo con un objetivo claro: jugar junto a Ronaldo. La estrella brasileña ya había llegado al club dos temporadas antes, consolidándose como el icono definitivo. La llegada de Vieri disparó al instante la ilusión entre la afición nerazzurra.
Sobre el papel, la sociedad Vieri-Ronaldo estaba llamada a ser la dupla ofensiva más peligrosa del fútbol mundial, y muy posiblemente de toda la historia del Inter. Su pedigrí de élite combinado generó una enorme expectación de que dominarían por completo el fútbol italiano y europeo.
- Gribaudi/ImagePhoto
Riéndose ante una brillantez imparable
En declaraciones a The Late Run, Vieri recordó el momento exacto en que se dio cuenta de lo especial que era su nuevo compañero de equipo durante su primer entrenamiento juntos. Ver a Ronaldo superar a los defensas con una facilidad pasmosa y marcar desde cualquier sitio dejó a Vieri tan desconcertado que no pudo evitar reírse.
"Recibe el balón en el centro del campo, se va de todos y marca", recordó Vieri. "Yo simplemente empecé a reírme, y alguien me preguntó: '¿Por qué te ríes?' Yo respondí: '¿Lo habéis visto de verdad?'... Era tan rápido como Ben Johnson, con una técnica increíble... sencillamente no podías pararlo".
Una asociación trágicamente breve
A pesar del potencial astronómico, la dura realidad golpeó sobre el terreno de juego debido a las lesiones persistentes que lastraron a Ronaldo. Trágicamente, la pareja nunca ganó un gran título juntos y apenas sumó 11 apariciones en total compartiendo el terreno de juego.
A lo largo de 667 minutos juntos, su participación conjunta en goles se quedó en solo tres tantos. Esto incluyó dos goles marcados por Vieri gracias a asistencias de Ronaldo y un gol de Ronaldo a pase de Vieri.
- Buzzi
El fin de una era
Con la llegada de la temporada 2002-2003, su colaboración llegó abruptamente a su fin cuando Ronaldo decidió dejar el Inter de Milán para fichar por el Real Madrid. Aquella salida de alto perfil puso un cierre prematuro a una asociación que, en última instancia, dejó a los aficionados preguntándose qué podría haber sido.
Aunque el tiempo que compartieron sobre el césped fue muy limitado, los recuerdos de Vieri de jugar junto a uno de los mayores talentos que ha dado el fútbol siguen muy presentes. Su fugaz etapa juntos en el Inter de Milán queda como una de las grandes historias del «qué habría pasado si...» en la historia del fútbol.
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