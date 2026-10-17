Si atendemos al apartado estadístico, Yamal marcó un gol y dio una asistencia, pero esas cifras por sí solas no reflejan la importancia del papel que desempeñó el jugador de origen marroquí en ese partido.

En la primera mitad, el Barcelona no logró romper de ninguna manera las líneas defensivas del Real Betis, hasta el punto de que el segundo gol, obra del centrocampista español Rodrigo, llegó desde un saque de esquina.

Y quizá eso demuestre aún más la importancia del primer gol que marcó Lamine Yamal, que llegó por pura habilidad individual, con un potente disparo desde fuera del área que rompió todas las líneas defensivas que había construido el Real Betis.

Y mientras el Betis buscaba el empate al inicio de la segunda mitad, Lamine fabricó el tercer gol para el delantero brasileño Gabriel Jesus.

El árbitro Ricardo de Burgos anuló el gol por fuera de juego, pero Yamal no se rindió y volvió a servírselo de nuevo al delantero brasileño.

Es cierto que el equipo del entrenador Manuel Pellegrini marcó el segundo gol de inmediato, pero gracias al toque mágico de Lamine Yamal, ese gol sirvió para recortar la diferencia y no para empatar.