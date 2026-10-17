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yamal mbappe(C)Getty images
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La respuesta está entre Yamal y Mbappé: ¿cómo se libró el Barcelona de la tragedia del Real Madrid en el Betis?

FEATURES
Analysis
L. Yamal
K. Mbappe
Real Betis vs Barcelona
Real Betis
Barcelona
Primera División
Real Madrid vs Sevilla
Real Madrid
Sevilla
España
Francia

El astro español lideró al conjunto catalán hacia una victoria emocionante

En algunas ocasiones, no necesitas tanto trabajo colectivo como necesitas a un solo jugador capaz de desatar los nudos y encontrar soluciones en los momentos más difíciles posibles.

Y hablando del fútbol mundial en la actualidad, no hay ningún jugador que disponga de tantas soluciones como Lamine Yamal, la estrella del Barcelona, algo que volvió a demostrar durante el enfrentamiento ante el Real Betis en LaLiga.

El Barcelona venció a su anfitrión, el Real Betis, por 5-2 en el partido que disputaron este sábado en el estadio Benito Villamarín, en la novena jornada de LaLiga.

  • La respuesta es Lamine Yamal

    Si atendemos al apartado estadístico, Yamal marcó un gol y dio una asistencia, pero esas cifras por sí solas no reflejan la importancia del papel que desempeñó el jugador de origen marroquí en ese partido.

    En la primera mitad, el Barcelona no logró romper de ninguna manera las líneas defensivas del Real Betis, hasta el punto de que el segundo gol, obra del centrocampista español Rodrigo, llegó desde un saque de esquina.

    Y quizá eso demuestre aún más la importancia del primer gol que marcó Lamine Yamal, que llegó por pura habilidad individual, con un potente disparo desde fuera del área que rompió todas las líneas defensivas que había construido el Real Betis.

    Y mientras el Betis buscaba el empate al inicio de la segunda mitad, Lamine fabricó el tercer gol para el delantero brasileño Gabriel Jesus.

    El árbitro Ricardo de Burgos anuló el gol por fuera de juego, pero Yamal no se rindió y volvió a servírselo de nuevo al delantero brasileño.

    Es cierto que el equipo del entrenador Manuel Pellegrini marcó el segundo gol de inmediato, pero gracias al toque mágico de Lamine Yamal, ese gol sirvió para recortar la diferencia y no para empatar.

  • La pesadilla del Real Madrid: el juego del Barcelona

    Con lo que ofreció Yamal sobre el césped, lideró al Barcelona hacia una victoria que se ha vuelto habitual frente al Real Betis en el feudo del conjunto andaluz durante los últimos años.

    El Barcelona ha logrado ganar al Real Betis, en el estadio de este último, en 9 de los últimos 10 partidos entre ambos en LaLiga, con un solo empate, sin que el equipo andaluz haya conseguido ninguna victoria.

    Más aún, el Real Betis no ha podido vencer al Barcelona en el estadio Benito Villamarín en LaLiga desde hace 18 años, concretamente desde que ganó por 3-2 en marzo de 2008.

    Esto ocurre en un momento en el que el estadio del Real Betis se considera una pesadilla para el eterno rival, el Real Madrid, que no ha podido ganar allí en los últimos 5 años.

    Desde su victoria por 1-0 en el estadio del Real Betis en agosto de 2021, el Real Madrid ha disputado 5 partidos en el feudo del equipo andaluz: empató en 3 de ellos y perdió en dos, el último de ellos durante la presente temporada.

  • ¿Por qué triunfó Yamal y fracasó Mbappé?

    Y al hablar del papel de Yamal al liderar la contundente victoria del Barcelona sobre el Real Betis a pesar de su solidez defensiva, surge una pregunta sobre el fracaso de la estrella francesa Kylian Mbappé en repetir ese mismo papel con el Real Madrid.

    Lo que ocurrió en el partido de hoy concretamente responde a esa pregunta, pues Yamal no esperó la ayuda de nadie para salvar al Barcelona, ante la escasez de espacios y la defensa hermética del Real Betis.

    Yamal asumió él mismo el papel de salvador y marcó el primer gol con un disparo de larga distancia, sin necesidad de estar cerca de la portería.

    Y la estrella española no se detuvo ahí, ya que se lució creando ocasiones para sus compañeros en los medios espacios y, de no ser por la mala definición, habría dado más asistencias además de la del gol que anotó Gabriel Jesus.

    Por el contrario, Mbappé se encuentra impotente ante esos espacios reducidos, donde sus cualidades no le alcanzan para regatear a los rivales ni para crear ocasiones a sus compañeros con pases interiores mágicos como los que domina Lamine.

    Es más, si Mbappé no encuentra a quien le proporcione esos pases mágicos, como Arda Güler o Vinicius Junior en algunos casos, se ve completamente incapaz de llegar a la portería.

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  • ¿Qué ha ofrecido Lamine Yamal?

    Y esto puede confirmarse aún más con el lenguaje de los números, pues de ellos se desprende con toda facilidad que Lamine Yamal fue el mejor jugador del partido entre el Barcelona y el Real Betis, por los toques mágicos que ofreció sobre el césped.

    Según la plataforma "Sofascore", Yamal fue el jugador con la valoración más alta del encuentro (8.7), por delante de sus compañeros Rodrygo (8.5) y Pau Cubarsí (8.3).

    A lo largo de 70 minutos, Lamine Yamal marcó un gol e intentó cuatro remates: dos de ellos entre los tres palos, uno fuera y otro que fue interceptado.

    Además de dar una asistencia de gol, el extremo español generó dos ocasiones claras y dio 32 pases, de los cuales 21 fueron acertados, con una precisión del 66%.

    El dato más destacado tiene que ver con los regates: realizó ocho, de los cuales seis fueron exitosos, con un porcentaje de acierto del 75%, una cifra altísima que demuestra las capacidades extraordinarias que posee la estrella española.

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