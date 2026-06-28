El primer Mundial de Fabio Cannavaro como seleccionador termina sin puntos tras tres partidos. Su Uzbekistán lideró de minuto 10 a 68 ante la República Democrática del Congo y soñó con octavos. Al final, Wissa marcó un doblete (con un gol de Mayele en medio), fijó el 3-1 y llevó a los africanos a la siguiente fase como mejor tercero del Grupo K, con 4 puntos en 3 partidos.
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La República Democrática del Congo vence a Uzbekistán y hace historia: en los dieciseisavos de final se enfrentará a Inglaterra; Cannavaro queda eliminado
EL PARTIDO
El gol de Shomurodov ilusiona a Uzbekistán, que soñaba con avanzar como uno de los ocho mejores terceros. La ventaja dura casi una hora, hasta que Wissa empata de penalti.
En el 68 el partido se inclina para el Congo, que en el 78 marca el 2-1 por medio de Mayele. Los africanos, cerca de la historia, no ceden y en el 91 Wissa firma el 3-1 final.
En dieciseisavos se medirá a Inglaterra y, si avanza, a México o Ecuador.
EL MARCADOR
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO - UZBEKISTÁN 3-1
GOLES: 10' Shomurodov (U), 69' Wissa (penalti) (C), 78' Mayele (C), 90'+1 Wissa (C)
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO (4-4-2): Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku (83' Kayembe); Mbuku (72' Elia), Moutoussamy (72' Mukau), Sadiki, Cipenga (72' Bongonda); Wissa, Bakambu (51' Mayele). Seleccionador: Desabre
Uzbekistán (3-4-3): Nematov; Khusanov, Ashurmatov, Urozov (82' Sergeyev); Alijonov, Shukurov (59' Hamrobekov), Mozgovoy (82' Iskanderov), Nasrullayev; Fayzullayev (73' Urunov), Shomurodov, Hamdamov (59' Ganiev). Seleccionador: Cannavaro. Árbitro: Felix Zwayer
Amonestados: Sadiki, Mbuku, Moutoussamy (C); Khusanov, Nasrullayev (U).