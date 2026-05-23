La República Democrática del Congo ignora la advertencia de EE. UU. sobre su preparación para el Mundial, que recomendaba un aislamiento de tres semanas antes del viaje a Norteamérica

La selección de Congo no planea cambiar su preparación pese a la advertencia de Estados Unidos sobre el cumplimiento de los protocolos sanitarios. Andrew Giuliani, director del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para el Mundial, confirmó que la delegación debe permanecer en una “burbuja” 21 días antes de viajar a Houston o podría ser excluida del torneo. La medida se toma tras un brote mortal de la cepa de ébola de Bundibugyo en el país centroafricano.

«Les hemos advertido que deben mantener la burbuja 21 días antes de viajar a Houston el 11 de junio», afirmó Giuliani a ESPN. «Si no lo hacen, no podrán entrar a Estados Unidos».