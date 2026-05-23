AFP
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La República Democrática del Congo ignora la advertencia de EE. UU. sobre su preparación para el Mundial, que recomendaba un aislamiento de tres semanas antes del viaje a Norteamérica
Los Leopards se mantienen firmes ante la presión de la Casa Blanca
La selección de Congo no planea cambiar su preparación pese a la advertencia de Estados Unidos sobre el cumplimiento de los protocolos sanitarios. Andrew Giuliani, director del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para el Mundial, confirmó que la delegación debe permanecer en una “burbuja” 21 días antes de viajar a Houston o podría ser excluida del torneo. La medida se toma tras un brote mortal de la cepa de ébola de Bundibugyo en el país centroafricano.
«Les hemos advertido que deben mantener la burbuja 21 días antes de viajar a Houston el 11 de junio», afirmó Giuliani a ESPN. «Si no lo hacen, no podrán entrar a Estados Unidos».
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Los partidos amistosos seguirán adelante a pesar de la petición de aislamiento
A pesar del ultimátum, un portavoz de la selección congoleña confirmó que los amistosos contra Dinamarca y Chile se mantendrán. Esto contradice la orden de aislamiento, pues el equipo jugará en Bélgica y España durante el periodo de burbuja. Congo enfrentará a Dinamarca en Lieja el 3 de junio y a Chile en Cádiz seis días después.
Según Reuters, un responsable del equipo declaró: «Mantenemos nuestro programa de entrenamiento. Ningún jugador viene de la República Democrática del Congo. Los amistosos se mantienen; solo hemos cancelado la escala en Kinshasa».
El viaje de celebración a Kinshasa, previsto antes del torneo que marcará su primera participación en un Mundial en 52 años, se descartó a principios de esta semana.
La base europea refuerza la defensa de la RDC.
La federación congoleña asegura que el riesgo es mínimo, pues toda la plantilla y el cuerpo técnico, incluido el seleccionador Sébastien Desabre, residen en Europa. Aunque algunos responsables viajaron desde la República Democrática del Congo al campo de entrenamiento en Bélgica, el plantel se ha mantenido aislado de las zonas más afectadas. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud elevó el nivel de riesgo a «muy alto», lo que complica la relación entre la federación y el Gobierno de Estados Unidos.
La OMS elevó el viernes a «muy alto» el riesgo de que la cepa Bundibugyo del ébola se convierta en un brote nacional en la RDC y declaró el brote en este país y en Uganda como una emergencia internacional. Se han registrado unos 750 casos y 177 muertes, lo que ha llevado al grupo de trabajo sanitario del país anfitrión de la Copa del Mundo a intervenir.
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Partidos clave del Grupo K aún en el aire
La selección de la República Democrática del Congo planea establecer su base en Houston durante el torneo y debutará ante Portugal el 17 de junio. Luego enfrentará a Colombia en Guadalajara y cerrará el Grupo K contra Uzbekistán en Atlanta. Si Estados Unidos cumple su amenaza de denegarles la entrada, el calendario podría reorganizarse de forma caótica a pocas semanas del inicio.