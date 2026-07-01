La República Democrática del Congo debería haber «acabado» con Inglaterra en la primera parte, según Axel Tuanzebe, quien afirma que los jugadores «nos estamos echando la culpa» tras la eliminación del Mundial

Tuanzebe lamentó la derrota 2-1 y admitió que la República Democrática del Congo tuvo ocasiones para ganar antes. El equipo africano se adelantó con un gol de Brian Cipenga a los siete minutos, pero no supo mantener la ventaja y Harry Kane marcó dos veces en los últimos 15 minutos.

En declaraciones a BBC Radio 5 Live, Tuanzebe afirmó: «En definitiva, nos estamos echando la culpa sobre todo porque creemos que sin duda deberíamos haber aguantado el resultado. Probablemente también deberíamos haber sentenciado el partido en la primera parte, pero por desgracia hoy no estaba escrito que nos saliera bien; no obstante, analizaremos esto y pensaremos en cómo podemos mejorar de cara a futuros torneos».