¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
FBL-EUR-NATIONS-ISR-IRLAFP
Moataz Elgammal
Traducido por

La República de Irlanda evita los apretones de manos y luce brazaletes negros en una cómoda victoria de la Nations League sobre Israel

Israel vs Irlanda
Israel
Irlanda
UEFA Nations League B

La República de Irlanda dejó atrás una semana de controversia política para lograr una contundente victoria por 3-0 sobre Israel en su partido de la UEFA Nations League del domingo. Pese al boicot de parte de la plantilla y a las protestas previas al encuentro, con apretones de manos evitados y brazaletes negros, los goles en la primera parte de Troy Parrott, Adam Idah y Jack Moylan sellaron un triunfo decisivo en Debrecen.

  • Las tensiones políticas eclipsan la previa

    La República de Irlanda llevó a cabo varias protestas antes de su victoria por 3-0 contra Israel el domingo, según informaron ESPN y The Guardian. Las jugadoras llevaron brazaletes negros, se negaron a participar en los tradicionales apretones de manos previos al partido y agacharon la cabeza durante el himno nacional israelí. La previa del encuentro en Hungría se vio muy alterada por debates internos en la selección sobre la situación actual en Gaza. El guardameta Gavin Bazunu se declaró no disponible para el partido por completo el sábado, alegando su "creencia personal de que matar a personas inocentes está mal".

    • Anuncios
  • FBL-EUR-NATIONS-ISR-IRLAFP

    Hallgrimsson supera una semana difícil

    La decisión de disputar el partido solo se tomó después de una reunión de la plantilla de cuatro horas. El presidente de la FAI, David Courell, confirmó que una «mayoría significativa» votó a favor de cumplir con el encuentro. El seleccionador de Irlanda, Heimir Hallgrimsson, admitió que las circunstancias fueron increíblemente difíciles de gestionar y afirmó que fue «una de las semanas más desafiantes para mí como entrenador». Hallgrimsson hizo cinco cambios en su once inicial, tras la derrota por 1-0 ante Kosovo el jueves, entre ellos dejar en el banquillo a Finn Azaz, cuya madre tiene la ciudadanía israelí, después de las emotivas conversaciones dentro de la plantilla.

  • Un vendaval en la primera parte asegura la victoria

    A pesar del ruido que rodeaba el partido, Irlanda dejó sentenciado el encuentro con tres goles en el espacio de 11 minutos de la primera parte. Parrott abrió el marcador en el minuto 14 antes de que Idah doblara la ventaja apenas dos minutos después. Moylan marcó después su cuarto gol en otras tantas internacionalidades para poner el 3-0 en el minuto 25. Moylan lo celebró quitándose el brazalete negro y agitándolo hacia la afición israelí antes de besarlo. Israel mejoró ligeramente en la segunda parte, pero Irlanda mantuvo su portería a cero con comodidad.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • FBL-EUR-NATIONS-ISR-IRLAFP

    ¿Qué es lo siguiente?

    La República de Irlanda tratará de dar continuidad a esta victoria cuando se enfrente a la líder del grupo, Austria, el próximo jueves. El equipo de Hallgrimsson está actualmente empatado a tres puntos con Kosovo, mientras que Austria, invicta, lidera el grupo con el pleno de puntos e Israel sigue colista con cero. El técnico debe centrarse ahora en volver a reunir a su plantilla de cara a esta prueba crucial.

UEFA Nations League B
Israel crest
Israel
ISR
Kosovo crest
Kosovo
KOS
UEFA Nations League B
Irlanda crest
Irlanda
IRL
Austria crest
Austria
AUT