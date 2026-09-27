La decisión de disputar el partido solo se tomó después de una reunión de la plantilla de cuatro horas. El presidente de la FAI, David Courell, confirmó que una «mayoría significativa» votó a favor de cumplir con el encuentro. El seleccionador de Irlanda, Heimir Hallgrimsson, admitió que las circunstancias fueron increíblemente difíciles de gestionar y afirmó que fue «una de las semanas más desafiantes para mí como entrenador». Hallgrimsson hizo cinco cambios en su once inicial, tras la derrota por 1-0 ante Kosovo el jueves, entre ellos dejar en el banquillo a Finn Azaz, cuya madre tiene la ciudadanía israelí, después de las emotivas conversaciones dentro de la plantilla.