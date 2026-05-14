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«La relación está completamente destruida»: la disputa entre el Real Madrid y el FC Barcelona sube de tensión tras las amenazas de demanda

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El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ignoró las amenazas de demanda del FC Barcelona tras su rueda de prensa.

La rueda de prensa del martes del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha generado gran revuelo en España. Sus declaraciones molestaron al FC Barcelona, que amenazó con demandar. Pérez, sin embargo, no se inmuta.

  • «Si creen que deben demandarnos... Aquí es más fácil ganar la Champions League que la Liga. No supe del caso Negreira hasta hace tres años. Este procedimiento no lo inició el Real Madrid, sino la Agencia Tributaria, que vio algo sospechoso. Entonces se abrió un proceso penal y el primer perjudicado que se presentó fue el Real Madrid. El propio Barça ha admitido haber pagado ese dinero al vicepresidente de árbitros», declaró el directivo de 79 años en una entrevista con la cadena de televisión LA SEXTA.

    El martes, Pérez arremetió contra el Barcelona y volvió a acusarlo de corrupción en el caso Negreira. Se investiga si el club pagó entre 2001 y 2018 a José María Enríquez Negreira, entonces vicepresidente de la Comisión de Árbitros. El reciente campeón de España respondió con un comunicado y anunció que su departamento jurídico revisará las declaraciones del presidente madridista.

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    Florentino Pérez: «Se trata de corrupción sistemática»

    Sin embargo, Pérez respondió sin amedrentarse: «El mundo entero espera que se aclare el mayor caso de corrupción del fútbol. Es corrupción sistemática, como dijo el juez. ¿Queremos un fútbol serio? Aquí hay corrupción sistemática».

    Real Madrid y Barcelona, los dos clubes más grandes de España, no solo son rivales deportivos; también fuera del campo su relación está muy deteriorada, como admitió Pérez: «La relación está completamente destruida. No quiero relación con un club que ha pagado a árbitros durante dos décadas. Quiero que la justicia actúe como en cualquier otro caso grave, y eso es lo que está haciendo».

    En la temporada 2025/26, el Barcelona dominó en la cancha y, además del título liguero, ganó la Supercopa ante los blancos. Para el Real, la campaña terminó, igual que la anterior, sin trofeos y como una gran decepción.

  • LaLiga: resumen de la clasificación actual

    #EquipoSp.SUNGolesDif.Puntos
    1FC Barcelona36301591:325991
    2Real Madrid35245670:333777
    3Villarreal CF36216967:432469
    4Atlético de Madrid362061060:392166
    5Real Betis361415756:441257
    6Celta de Vigo3613111251:47450
    7Getafe CF361461631:37-648
    8Real Sociedad San Sebastián3511111354:55-144
    9Athletic Club361351840:53-1344
    10Sevilla FC361271746:58-1243
    11Rayo Vallecano3510131236:42-643
    12CA Osasuna361191643:47-442
    13Valencia CF351191538:50-1242
    14Espanyol de Barcelona361191640:53-1342
    15CD Alavés3610101642:54-1240
    16Elche CF369121547:56-939
    17RCD Mallorca361091744:55-1139
    18Levante UD361091744:59-1539
    19Girona FC359121437:52-1539
    20Real Oviedo356111826:54-2829
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