La rueda de prensa del martes del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha generado gran revuelo en España. Sus declaraciones molestaron al FC Barcelona, que amenazó con demandar. Pérez, sin embargo, no se inmuta.
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«La relación está completamente destruida»: la disputa entre el Real Madrid y el FC Barcelona sube de tensión tras las amenazas de demanda
«Si creen que deben demandarnos... Aquí es más fácil ganar la Champions League que la Liga. No supe del caso Negreira hasta hace tres años. Este procedimiento no lo inició el Real Madrid, sino la Agencia Tributaria, que vio algo sospechoso. Entonces se abrió un proceso penal y el primer perjudicado que se presentó fue el Real Madrid. El propio Barça ha admitido haber pagado ese dinero al vicepresidente de árbitros», declaró el directivo de 79 años en una entrevista con la cadena de televisión LA SEXTA.
El martes, Pérez arremetió contra el Barcelona y volvió a acusarlo de corrupción en el caso Negreira. Se investiga si el club pagó entre 2001 y 2018 a José María Enríquez Negreira, entonces vicepresidente de la Comisión de Árbitros. El reciente campeón de España respondió con un comunicado y anunció que su departamento jurídico revisará las declaraciones del presidente madridista.
- AFP
Florentino Pérez: «Se trata de corrupción sistemática»
Sin embargo, Pérez respondió sin amedrentarse: «El mundo entero espera que se aclare el mayor caso de corrupción del fútbol. Es corrupción sistemática, como dijo el juez. ¿Queremos un fútbol serio? Aquí hay corrupción sistemática».
Real Madrid y Barcelona, los dos clubes más grandes de España, no solo son rivales deportivos; también fuera del campo su relación está muy deteriorada, como admitió Pérez: «La relación está completamente destruida. No quiero relación con un club que ha pagado a árbitros durante dos décadas. Quiero que la justicia actúe como en cualquier otro caso grave, y eso es lo que está haciendo».
En la temporada 2025/26, el Barcelona dominó en la cancha y, además del título liguero, ganó la Supercopa ante los blancos. Para el Real, la campaña terminó, igual que la anterior, sin trofeos y como una gran decepción.
LaLiga: resumen de la clasificación actual
# Equipo Sp. S U N Goles Dif. Puntos 1 FC Barcelona 36 30 1 5 91:32 59 91 2 Real Madrid 35 24 5 6 70:33 37 77 3 Villarreal CF 36 21 6 9 67:43 24 69 4 Atlético de Madrid 36 20 6 10 60:39 21 66 5 Real Betis 36 14 15 7 56:44 12 57 6 Celta de Vigo 36 13 11 12 51:47 4 50 7 Getafe CF 36 14 6 16 31:37 -6 48 8 Real Sociedad San Sebastián 35 11 11 13 54:55 -1 44 9 Athletic Club 36 13 5 18 40:53 -13 44 10 Sevilla FC 36 12 7 17 46:58 -12 43 11 Rayo Vallecano 35 10 13 12 36:42 -6 43 12 CA Osasuna 36 11 9 16 43:47 -4 42 13 Valencia CF 35 11 9 15 38:50 -12 42 14 Espanyol de Barcelona 36 11 9 16 40:53 -13 42 15 CD Alavés 36 10 10 16 42:54 -12 40 16 Elche CF 36 9 12 15 47:56 -9 39 17 RCD Mallorca 36 10 9 17 44:55 -11 39 18 Levante UD 36 10 9 17 44:59 -15 39 19 Girona FC 35 9 12 14 37:52 -15 39 20 Real Oviedo 35 6 11 18 26:54 -28 29