La máquina goleadora ha evolucionado y, en este Mundial en casa, debe asumir el protagonismo. Está en un grupo accesible. Esta noche debutará en el Grupo B ante Bosnia, que eliminó a Italia en la repesca, en un BMO Field de Toronto con 30 000 aficionados. También integran el grupo Suiza y Catar.
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¿La redención de David y mucho más? ¿Puede Canadá ser la sorpresa del Mundial?
EL TERCER MUNDO
En los últimos cinco años, Canadá se ha consolidado como una potencia en Norteamérica. Los Canucks vuelven a un Mundial por segunda vez consecutiva, esta vez sin necesidad de repechaje, tras liderar la Concacaf con 55 goles marcados, superando a Estados Unidos y México. Su paso por Catar no fue afortunado, pero este debe ser el Mundial de la madurez: su único precedente es la eliminación en la fase de grupos de México 1986.
LAS DOS MALDICIONES
Toda una nación estará en vilo. En su historia, Canadá ha perdido los seis partidos que ha jugado en México 1986 y Catar 2022, marcando solo dos goles y encajando una media de dos por encuentro: Solo El Salvador iguala esa marca negativa. Cinco de esas derrotas fueron ante selecciones europeas, así que Canadá deberá apoyarse en su gran momento en Toronto, donde sumó 18 victorias, 9 empates y una única derrota, ante Bosnia, otro equipo de la UEFA en la ruta de lasHojas de Arce.
¡ADELANTE, MARCH!
Ya no basta marcar goles: también hay que saber defender y jugar a la europea. Los «chicos terribles» de Catar 2022, dirigidos por John Herdman —británico que primero entrenó a la selección femenina canadiense y luego a la masculina—, dejan paso a jugadores que demuestran su valor en Europa y a un técnico estadounidense con amplia experiencia en el Viejo Continente: Jesse Marsch. Formado en la órbita Red Bull, dirigió a Nueva York, luego a Salzburgo (dos ligas y dos copas), después a Leipzig y finalmente al Leeds United, donde consiguió la permanencia en la Premier. Una garantía, al igual que los jugadores clave que liderarán al equipo.
PROMOCIÓN DEL FÚTBOL CANADIENSE
El fútbol canadiense se ha beneficiado del auge de la MLS, donde tiene tres equipos —Toronto, Vancouver y Montreal—, y de una política deportiva que aprovecha la reciente inmigración, sobre todoafricana. Casos como los de Alphonso Davies y Fikayo Tomori, nacido en Calgary y elegible para Canadá, pero con deseo de jugar para Inglaterra, lo demuestran. Hijos de refugiados liberianos y nigerianos, respectivamente, ambos estudiaron y se formaron deportivamente en su nueva patria.
LA REDENCIÓN DE DAVID Y DAVIS, LA EXPLOSIÓN DE KONE'
El «rayo» del Bayern, fichado por solo 10 000 euros, sufre constantes problemas físicos. Lateral en Alemania y delantero con los Canucks, ya lo ha ganado todo en Europa y, a los 16 años, fue el debutante más joven de Canadá. Tampoco ha sido una temporada afortunada para Jonathan David, delantero que llegó el verano pasado a laJuventus procedente del Lille como agente libre y que ha sido la decepción de la recién concluida temporada de la Serie A, con solo 6 goles marcados. Los que debían ser los dos abanderados de Canadá llegan al Mundial en grandes dificultades, pero precisamente por eso tienen muchas ganas de revancha. A su lado, otros han madurado: Tajon Buchanan, ex del Inter y autor de una buena temporada en el Villarreal; el delantero del Southampton Cyle Larin; y, sobre todo, el centrocampista del Sassuolo Ismael Koné, uno de los mejores en su posición en la Serie A gracias a la intuición de Giovanni Carnevali, nuevo director ejecutivo de la Juventus.
¿SORPRESA O NO SORPRESA?
Las disputas entre futbolistas y federación parecen ya un recuerdo lejano. Durante las tensiones sindicales, la asociación de jugadores contrató una empresa de marketing deportivo que prohibió a la federación usar la imagen de los jugadores sin permiso. Ahora, la clasificación a octavos parece factible: basta superar a Catar, conseguir buenos resultados ante Asia y Bosnia, y enfrentar a Suiza como outsiders. Llegar a la fase final ya sería un logro, aunque, para ser la revelación del Mundial, aún falta algo decisivo en lo técnico.