Su fichaje llega en un momento clave para el Real Madrid, que prepara un gran cambio en la defensa. Bajo la dirección de José Mourinho, los blancos cuentan con Dean Huijsen, Rüdiger y Eder Militao —aún lesionado— como fijos en el centro de la zaga para la próxima temporada.

Sin embargo, el futuro de Raúl Asencio es incierto y el de David Alaba en el club llegará a su fin: su contrato vence y no se renovará.

Mientras tanto, la incertidumbre sobre la recuperación de Militão mantiene vivo el interés en refuerzos. El domingo se filtró que los blancos recibieron la propuesta de fichar a Josko Gvardiol, según el entorno del jugador.

El polivalente central del Manchester City medita un nuevo reto ante el inminente recambio generacional en los Skyblues. Aunque el Real Madrid ha permanecido pasivo hasta ahora, sus necesidades defensivas podrían obligarle a actuar pronto.