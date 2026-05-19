Según estas informaciones, el internacional alemán ha aceptado la oferta de renovación del Real Madrid y volverá a vestir la camiseta blanca una temporada más. Para asegurar su continuidad, el defensa central tuvo que rebajar sus exigencias iniciales.
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¡La Real Sociedad impone su límite de edad! Antonio Rüdiger cede en las negociaciones con el Real Madrid
Rüdiger quería renovar por dos años, pero al final aceptó la norma del club: a partir de los 30, solo se renuevan contratos de un año.
Desde hace años, el Real Madrid renueva a los jugadores mayores de 30 solo por un año.
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Rüdiger sufrió graves problemas de lesiones.
El central superó una temporada muy complicada. Sufrió fuertes molestias físicas durante meses hasta que se sometió a una intervención quirúrgica.
Antes, sufrió una odisea médica que lo llevó, entre otros pasos, a una visita decisiva con un especialista en Londres. Solo el tratamiento especializado recibido allí acabó con su dolor. En los últimos partidos, el alemán ha demostrado con un rendimiento sólido que está en forma y listo para volver a jugar.
Rüdiger rechazó una oferta multimillonaria de Arabia Saudí
Desde su fichaje gratuito en verano de 2022, procedente del Chelsea, luchó por un puesto en el once y pronto se convirtió en un pilar bajo las órdenes de Carlo Ancelotti. Los problemas crónicos de cadera y rodilla le obligaron el año pasado a forzar su físico hasta el límite. Por sentido del deber hacia el club y el cuerpo técnico, Rüdiger jugó gran parte de la fase final prácticamente lesionado.
En los últimos años recibió varias ofertas, incluida una millonaria de Arabia Saudí, pero rechazó marcharse de la capital. Su ambición de ganar títulos de máximo nivel le llevó a quedarse en el Real Madrid, donde, según AS, considera que su misión aún no ha terminado.
- AFP
¿Cambios en la defensa del Real Madrid?
Su fichaje llega en un momento clave para el Real Madrid, que prepara un gran cambio en la defensa. Bajo la dirección de José Mourinho, los blancos cuentan con Dean Huijsen, Rüdiger y Eder Militao —aún lesionado— como fijos en el centro de la zaga para la próxima temporada.
Sin embargo, el futuro de Raúl Asencio es incierto y el de David Alaba en el club llegará a su fin: su contrato vence y no se renovará.
Mientras tanto, la incertidumbre sobre la recuperación de Militão mantiene vivo el interés en refuerzos. El domingo se filtró que los blancos recibieron la propuesta de fichar a Josko Gvardiol, según el entorno del jugador.
El polivalente central del Manchester City medita un nuevo reto ante el inminente recambio generacional en los Skyblues. Aunque el Real Madrid ha permanecido pasivo hasta ahora, sus necesidades defensivas podrían obligarle a actuar pronto.
Antonio Rüdiger: sus estadísticas en el Real Madrid
Partidos oficiales Goles Asistencias 182 8 4