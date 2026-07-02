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«La puerta está abierta»: una leyenda del fútbol francés apunta a que William Saliba, del Arsenal, podría fichar por el Real Madrid
Desailly hace una predicción sobre el Madrid
Este defensa de 25 años ha sido clave en la zaga de los Gunners, contribuyendo al título histórico de la Premier League la temporada pasada.
En declaraciones a Sportscasting, Desailly afirmó: «Sí, sí. Espero que William Saliba vista algún día los colores del Real Madrid». «Tiene contrato con el Arsenal para los próximos cuatro años, pero es joven, así que ¿por qué no? La puerta está abierta: todos los grandes jugadores quieren jugar en el Real Madrid alguna vez. Pero no ahora. Hoy es el mejor central y así permanece la situación».
- AFP
Saliba contra Van Dijk
Desailly, ex capitán del Chelsea, situó a Saliba como el mejor defensa central del mundo, por encima de Virgil van Dijk. Aunque reconoció la calidad del holandés, apuntó que ha mostrado debilidades recientes.
«¿Quién creo que es el mejor defensa central del mundo? No es Virgil van Dijk», explicó Desailly. «Tiene su nivel, lo sabemos; no hay duda de que es un gran defensa. Pero en algunas ocasiones ha mostrado cierta debilidad. Probablemente también se deba a su lesión anterior; en situaciones de uno contra uno, ya no es tan excepcional como antes, aunque sigue siendo un gran jugador».
Saliba ha obtenido una valoración superior a la de sus rivales
Desailly fue más allá y restó importancia a los centrales de otros clubes punteros de Europa frente al nivel de Saliba. El campeón del Mundial de 1998 afirmó que ningún defensa del Manchester United, Chelsea, Inter de Milán o AC Milan se acerca a la regularidad del francés.
«Yo incluiría a William Saliba en esa lista; aunque tiene algunos problemas de espalda, creo que está a la altura de los mejores defensas centrales del mundo», afirmó Desailly. «Saliba es, sin duda, uno de los mejores. Gabriel solo está ahí gracias a Saliba, así que Gabriel, no, él no entra en la conversación. ¿A quién más podemos mencionar? En el Manchester United no hay nadie. En el Chelsea, no a ese nivel. El Inter y el AC Milan, ni hablar».
- Getty/GOAL
Nuevos defensas para el Madrid
El Madrid ya mostró interés en Saliba antes de que el central francés renovara con el Arsenal. Ahora, los merengues han fichado a otro defensa francés: Ibrahima Konaté, que llegó gratis tras acabar su contrato con el Liverpool. Aun así, el club sigue buscando un central de élite y suena Nico Schlotterbeck, del Borussia Dortmund.
Además, el equipo de José Mourinho ha fichado a Bernardo Silva, libre tras dejar el Manchester City, y ha pagado 55 millones de euros al Chelsea por el lateral izquierdo Marc Cucurella.