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Jochen Tittmar

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La prueba definitiva para Karim Adeyemi: ¿es el FC Barcelona un rival demasiado fuerte para la estrella del BVB?

Primera División
FEATURES
Borussia Dortmund
K. Adeyemi
H. Flick
Barcelona

Karim Adeyemi fichará pronto por el FC Barcelona procedente del BVB. ¿Qué implica este traspaso para las tres partes?

El fichaje de Karim Adeyemi por el actual campeón de la Primera División sorprende. Según varios medios, el Dortmund recibirá 22 millones de euros, más bonificaciones de hasta nueve millones y el 35 % de una futura venta. El domingo, el Borussia confirmó que Adeyemi estaba liberado de sus obligaciones por «conversaciones con otro club». El presidente azulgrana, Joan Laporta, añadió: «Estamos muy contentos con Adeyemi. Llevamos tiempo siguiéndole la pista. Es peligroso y rápido, y Deco ha gestionado el fichaje de forma excelente. La noticia llegó justo en el momento adecuado».

¿Ha tomado Adeyemi la decisión correcta? ¿Podrá Hansi Flick, técnico del Barça, sacar más a menudo el potencial de este jugador de 24 años? ¿Y cómo valora el BVB el traspaso? SPOX responde.

  • Karim Adeyemi: ¿talento eterno o élite europea?

    Para Karim Adeyemi, este cambio es una decisión delicada. A los 24 años, fichar por el FC Barcelona es una oportunidad que no se puede rechazar.

    Además, le permite salir de un callejón sin salida: en 2026 era suplente en el BVB, se quedó fuera del Mundial y su situación en Dortmund estaba estancada.

    En Barcelona se reencuentra con Hansi Flick, el técnico con el que debutó en la selección alemana en 2021. Flick sabe cómo aprovechar a los jugadores de transición y valora la velocidad vertiginosa de Adeyemi.

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    ¿A quién seguirá Adeyemi en Barcelona?

    Sin embargo, en Barcelona el ambiente será más exigente que en Dortmund. Allí Adeyemi deberá rendir con más frecuencia y regularidad, pues llega como un refuerzo de lujo, no como salvador. 

    La cantidad de minutos que le concederá Flick aún es una incógnita, aunque las lesiones de Raphinha y Lamine Yamal podrían favorecerle.

    La temporada pasada Marcus Rashford le mostró cómo brillar desde el banquillo: 14 goles y 14 asistencias en 49 partidos, 26 como titular. 

  • Borussia Dortmund v Eintracht Frankfurt - BundesligaGetty Images Sport

    El fichaje de Adeyemi por el Barcelona es la prueba definitiva de madurez

    Tras el traspaso de Adeyemi, el fichaje del inglés ya no es opción, así que deberá seguir sus pasos. Eso, sumado a la adaptación al nivel individual del Barça, supone un gran reto.

    Con Raphinha, Yamal, Dani Olmo y el recién fichado Anthony Gordon, la competencia es enorme. ¿No será este nivel demasiado alto para Adeyemi?

    Deberá madurar en España si quiere triunfar. Este fichaje es su prueba definitiva: el fracaso lo encasillaría como un “eterno talento”, pero el éxito lo catapultaría a la élite europea.

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  • Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    FC Barcelona: el fichaje de Adeyemi no es imprescindible

    ¿Por qué ficha Flick a un jugador que se estancó en el BVB? La clave está en la dinámica del juego catalán. Con Flick, el Barcelona practica un fútbol de posesión brillante, liderado por genios como Yamal. Pero, para abrir espacios reducidos, a veces hace falta un elemento impredecible que rompa el ritmo.

    Precisamente esa será la tarea de Adeyemi: aliviar las bandas del Barça y aportar aceleración en profundidad. Además, es polivalente: puede jugar por izquierda, derecha, en el centro o como delantero.

    Sin embargo, sorprende que lo ficharan cuando ya tienen a Roony Bardghji, joven fichaje del año pasado por 2,5 millones procedente del Copenhague que ya cumple esa función.

  • FC Barcelona v Real Sociedad - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    El Barça ya cuenta con una buena alternativa en Roony Bardghji

    A pesar de jugar solo 872 minutos la temporada pasada, el jugador de 20 años participó en 28 partidos oficiales. Con dos goles y cuatro asistencias, el internacional sueco mostró su potencial.

    Sin embargo, el club, en aprietos económicos, ha pagado por Adeyemi al menos diez veces lo que costó Bardghji. Es evidente que Adeyemi no será titular, sobre todo si Ferran Torres, vinculado con el París Saint-Germain, finalmente se marcha. 

  • Borussia Dortmund v TSG Hoffenheim - BundesligaGetty Images Sport

    El fichaje de Adeyemi por el Barcelona es un traspaso de entrenador

    Se espera que el Barça refuerce aún más su ataque. Al menos necesita un sustituto para Robert Lewandowski, y Julian Álvarez lleva tiempo como candidato principal.

    El fichaje de Adeyemi no es, por tanto, una decisión estratégica obvia para el club, sino más bien un movimiento impulsado por el entrenador. Flick está convencido de que puede sacar lo mejor del jugador y llevarlo a un nivel constante de talla mundial. Una incorporación que el Barça no necesitaba deportivamente, pero que subraya la gran influencia y poder de decisión de Flick en el club.

  • Ole BookGetty Images

    BVB: El fichaje de Adeyemi es un asunto de doble filo para el Dortmund.

    Para el Dortmund, vender a Adeyemi es un doble filo: ceder un jugador con gran potencial por menos de su valor de mercado duele, pero su contrato vencía en 2027 y él no quería renovar.

    Las posturas estaban muy enfrentadas y, al parecer, las pretensiones salariales eran muy distintas. Para el BVB era la última oportunidad de sacar algo de dinero. Lo ha conseguido tan bien que, al final, el Borussia recuperará los 30 millones de euros que había gastado en Adeyemi en 2022 —como mínimo—. Teóricamente, incluso podría ser mucho más.

    Aun así, al Dortmund se le reprocha haber cedido a la presión de las negociaciones, pues la renovación de Adeyemi se alargó demasiado. Así perdió poder de negociación, ya que el jugador se negaba a ampliar su contrato. El club se quedó en desventaja y, en cierto modo, tuvo que aceptar lo que el Barcelona puso sobre la mesa.

  • Adeyemi KovacGetty Images

    El BVB debe usar el dinero de la venta de Adeyemi para resolver problemas urgentes.

    Sin embargo, esta salida aporta sobre todo claridad al BVB. El presupuesto liberado ayudará a cubrir las carencias más importantes de la plantilla: el centro del campo, tanto en defensa como en ataque. Precisamente donde el equipo de Westfalia sufrió la temporada pasada por falta de estructura y espíritu.

    Además, con Adeyemi el BVB prescinde de un jugador cuyo juego a menudo parecía aislado, propenso a las lesiones y protagonista de demasiados rumores fuera del campo. Su salida pone fin a un malentendido de cuatro años, pues nunca logró plasmar de forma duradera todo su potencial. Además, el club se ahorra gran parte de su salario, ya que últimamente solía salir desde el banquillo. 

  • Karim Adeyemi: estadísticas de rendimiento en el BVB

    Partidos oficialesGolesAsistenciasTarjetas amarillasTarjetas amarillas-rojasTarjetas rojas
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