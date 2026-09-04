El Chelsea está disfrutando actualmente de una gran recuperación con Alonso al mando, después de rehacerse de un decepcionante 10.º puesto la pasada temporada. Los blues lograron una victoria por 3-2 sobre el Fulham antes de imponerse por la mínima al Brighton en un vibrante duelo que terminó 4-3 el fin de semana.

A pesar de ese brillo ofensivo, Neville cree que la estructura del Arsenal le dará ventaja. El comentarista señaló que el estilo abierto del equipo visitante podría jugar directamente a favor del campeón.

Neville dijo: "No defenderán de la misma manera que el Villa, así que creo que el Arsenal puede incluso ver con mejores ojos sus opciones en ataque contra el Chelsea, pero también tendrá que estar alerta ante el hecho de que el Chelsea tiene algunos jugadores fantásticos en ataque. Eso es lo que lo hace realmente interesante. Creo que el Arsenal ganará el partido, pero también es una muy buena prueba para ellos y un muy buen momento para ver al Chelsea en los primeros días de Xabi Alonso.

"Han sido muy emocionantes en sus dos primeros partidos, pero esta es la prueba definitiva para ellos contra el campeón, que no comete muchos errores. Tengo muchas ganas de verlo, creo que será un muy buen partido. Y creo que el Arsenal lo está esperando con muchas ganas. Nos mostrará mucho sobre dónde están Arsenal y Chelsea, porque los he puesto primero y segundo".