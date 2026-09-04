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«¡La prueba definitiva!». Gary Neville hace una atrevida predicción sobre el Arsenal-Chelsea mientras Xabi Alonso lleva al lanzado Chelsea al Emirates
El Arsenal se prepara para la prueba del derbi londinense
Neville ha apostado por la victoria del Arsenal ante el Chelsea en el esperado derbi londinense del domingo. Ambos equipos llegan al duelo en el Emirates Stadium con un inicio perfecto en la nueva temporada.
El Chelsea de Alonso ha emergido como uno de los primeros aspirantes al título tras una lluvia de goles en sus primeros partidos. Sin embargo, Neville espera que las locales se impongan y ha pronosticado una victoria por 2-0 para las campeonas vigentes. El Arsenal comenzó la defensa de su título con un cómodo triunfo por 3-0 sobre el recién ascendido Coventry City, antes de vencer por 1-0 al Aston Villa gracias al gol de la victoria de Bukayo Saka.
- AFP
Neville elogia el potencial ofensivo del Chelsea
La leyenda del Manchester United cree que la línea de ataque del Chelsea causará problemas, pero al final respaldó la solidez defensiva del Arsenal. En declaraciones en el pódcast de Sky Sports, Neville destacó las diferencias tácticas entre el equipo de Alonso y los anteriores rivales del Arsenal.
«Creo que el Arsenal se dará cuenta de que el Chelsea tiene mejores jugadores de ataque que el Aston Villa, así que tendrá que estar alerta y muy atento», explicó Neville. «Pero creo que el Villa es el equipo mejor organizado de la liga, aparte del Arsenal; creo que está realmente muy bien organizado y muy bien trabajado por Unai Emery. El Chelsea no está tan bien organizado como eso y no es tan disciplinado».
Una auténtica prueba para el equipo de Alonso
El Chelsea está disfrutando actualmente de una gran recuperación con Alonso al mando, después de rehacerse de un decepcionante 10.º puesto la pasada temporada. Los blues lograron una victoria por 3-2 sobre el Fulham antes de imponerse por la mínima al Brighton en un vibrante duelo que terminó 4-3 el fin de semana.
A pesar de ese brillo ofensivo, Neville cree que la estructura del Arsenal le dará ventaja. El comentarista señaló que el estilo abierto del equipo visitante podría jugar directamente a favor del campeón.
Neville dijo: "No defenderán de la misma manera que el Villa, así que creo que el Arsenal puede incluso ver con mejores ojos sus opciones en ataque contra el Chelsea, pero también tendrá que estar alerta ante el hecho de que el Chelsea tiene algunos jugadores fantásticos en ataque. Eso es lo que lo hace realmente interesante. Creo que el Arsenal ganará el partido, pero también es una muy buena prueba para ellos y un muy buen momento para ver al Chelsea en los primeros días de Xabi Alonso.
"Han sido muy emocionantes en sus dos primeros partidos, pero esta es la prueba definitiva para ellos contra el campeón, que no comete muchos errores. Tengo muchas ganas de verlo, creo que será un muy buen partido. Y creo que el Arsenal lo está esperando con muchas ganas. Nos mostrará mucho sobre dónde están Arsenal y Chelsea, porque los he puesto primero y segundo".
- Getty Images
La predicción sobre los dos primeros, puesta a prueba
Neville ya había apostado anteriormente por que Arsenal y Chelsea terminen como los dos primeros equipos de la categoría esta temporada, lo que añade aún más importancia al choque del domingo. El partido ofrecerá un indicador temprano crucial de si el Chelsea puede sostener de verdad una pelea por el título.
Al desvelar su predicción final en The Overlap, concluyó: «Vamos a ir con un 2-0 para el Arsenal. Creo que el Arsenal va a salir muy metido y muy fuerte, va a ser realmente agresivo».
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