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Juventus v Atalanta - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traducido por

La provocación de Moggi: «Si estuviera en la Juventus, volvería a llamar a Thiago Motta»

Juventus
T. Motta
Serie A

El exdirector general de la Juventus: «Un entrenador que vuelve al cargo suele hacerlo mejor que antes».

Luciano Moggi, exdirector general de la Juventus, lanza en declaraciones a Netweek una provocación sobre el banquillo de la Juventus: «Les hará reír, pero si yo estuviera ahora en la Juventus, volvería a llamar a Thiago Motta en lugar de Spalletti».

  • «En mi carrera he tenido diversas experiencias que me han hecho comprender que un entrenador que vuelve al cargo a menudo lo hace mejor que antes, dado que los jugadores se ven ante sus propias responsabilidades», explica Moggi.



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