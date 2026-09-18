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La prometida de Morgan Gibbs-White parece lanzar un dardo a Thomas Tuchel tras el desaire de Inglaterra, y su mensaje destaca los impresionantes números de la estrella del Forest
Reacción en las redes sociales a la exclusión de la convocatoria
Las repercusiones de la última convocatoria de Tuchel con Inglaterra han llegado a las redes sociales, con la prometida de Gibbs-White, Britney De Villiers, cuestionando aparentemente la decisión de dejar fuera al talismán del Nottingham Forest. Poco después de que se hiciera pública la lista, De Villiers recurrió a Instagram para compartir una estadística contundente que subrayaba la influencia de su pareja en la máxima categoría inglesa.
La publicación de De Villiers decía: "Morgan Gibbs-White es el único jugador que ha creado más de 5 ocasiones en un solo partido de la Premier League esta temporada". El mensaje llega en un momento en el que el jugador de 26 años atraviesa un gran estado de forma en el City Ground, después de haber aportado ya un gol y dos asistencias en apenas cuatro apariciones esta campaña.IG
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Tuchel justifica sus elecciones en el centro del campo
A pesar del ruido en las redes sociales, Tuchel se mantuvo firme en su razonamiento táctico durante la rueda de prensa del viernes. El seleccionador alemán ha optado por un perfil específico en las filas de su mediapunta, eligiendo a Jude Bellingham, Cole Palmer y Eberechi Eze para ocupar los tres puestos de 'número 10' en la convocatoria. Cuando se le preguntó específicamente por qué la estrella del Forest quedó fuera, Tuchel dijo el viernes: "No tiene sentido convocar a tres, cuatro, cinco números 10. Simplemente no ayuda a nadie".
El exentrenador del Bayern Munich y del Chelsea se apresuró a aclarar que la decisión no era un reflejo de una falta de capacidad de Gibbs-White, sino más bien el resultado de la intensa competencia por los puestos. El técnico reconoció la importante contribución del jugador a la permanencia del Forest la temporada pasada y su continuo crecimiento en la actual campaña. "Podemos ver el estado de forma en el que está Morgan, terminó la temporada de manera muy, muy fuerte y fue el jugador clave para que el Forest no descendiera".
El desafío para Palmer y los titulares
Tuchel también aprovechó la ocasión para enviar un mensaje claro a quienes sí entraron en la convocatoria, incluido Cole Palmer, del Chelsea. Sobre el nivel exigido a los Three Lions, el técnico alemán comentó: "Una cosa es ser convocado, por cierto, como en el caso de Cole [Palmer] y recuperar tu billete en la plantilla. Pero otra cosa distinta es rendir para Inglaterra, y eso también cuenta".
Y añadió: "Así que Cole, especialmente, necesita dar un paso adelante cuando llega y necesita mostrar este tipo de números y este tipo de actuaciones para ganarse su puesto, para mantener su camiseta y para justificar la convocatoria".
- AFP
Con la mirada puesta en los desafíos de la Nations League
El anuncio de la convocatoria marca el inicio de un periodo crucial para Inglaterra en medio de un apretado calendario de la Nations League. Los Three Lions se preparan para enfrentamientos de alto voltaje ante España, la República Checa y Croacia. Estos compromisos servirán como prueba de fuego para las decisiones tácticas de Tuchel, especialmente ahora que integra a estrellas que regresan en un grupo que sufrió una amarga decepción durante el verano. Para Gibbs-White, el foco debe volver ahora a sus obligaciones con el Nottingham Forest mientras intenta abrirse paso de nuevo hacia la selección.
El centrocampista quedó notablemente fuera de la convocatoria para el Mundial a principios de este año, y este nuevo descarte sugiere que aún le queda trabajo por hacer para convencer al cuerpo técnico.
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