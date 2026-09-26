Thomas Tuchel ha ultimado sus preparativos para el debut de Inglaterra en la Liga de Naciones ante España, uno de los partidos más esperados, pero las noticias sobre la convocatoria no han sido positivas para la estrella emergente del Liverpool, Ngumoha. El delantero de 18 años, que ha generado una gran expectación en Anfield y en St George’s Park, se ha quedado fuera de la convocatoria para el encuentro de Wembley.

El adolescente había sido incluido por primera vez a principios de este mes por Tuchel en una convocatoria completa de la absoluta, un movimiento que muchos interpretaron como una clara señal de la intención del técnico alemán de dar entrada a nuevo talento. Sin embargo, la perspectiva de medirse a las vigentes campeonas del mundo y de Europa parece haber provocado un planteamiento más conservador por parte del cuerpo técnico de Inglaterra. Ngumoha tendrá ahora que verlo desde la banda mientras Inglaterra busca tomarse la revancha por su derrota en la final de la Eurocopa 2024 ante un Wembley lleno esta noche.