La promesa de Florentino Pérez y el agente de Kylian Mbappé: ¿De verdad está a punto el Real Madrid de convertir a Michael Olise en el fichaje más caro de la historia del fútbol?

Olise reforzó su reputación con actuaciones magistrales como «10» libre en Norteamérica, donde batió el récord de Pelé de más asistencias en un Mundial (7, cinco para Mbappé).

No obstante, su actuación se vio rodeada de rumores que crecieron tras la eliminación de Francia en semifinales.

Los rumores apuntan al interés del Real Madrid en la estrella del Bayern, y se asegura que el club español prepararía una oferta de más de 200 millonesde euros (173 millones de libras/227 millones de dólares) para llevarlo al Bernabéu.

De confirmarse, sería el fichaje más caro de la historia, por encima del récord de Neymar. Pero, ¿cuánto hay de cierto en todo esto?