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La promesa de Florentino Pérez y el agente de Kylian Mbappé: ¿De verdad está a punto el Real Madrid de convertir a Michael Olise en el fichaje más caro de la historia del fútbol?

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Michael Olise protagoniza uno de los rumores de fichaje del verano tras su buen Mundial con Francia, pero no todo es como parece. Se ha dicho que el Bayern lo quiere y que hasta Kylian Mbappé lo respalda, pero, de momento, un acuerdo es imposible.

Olise reforzó su reputación con actuaciones magistrales como «10» libre en Norteamérica, donde batió el récord de Pelé de más asistencias en un Mundial (7, cinco para Mbappé).

No obstante, su actuación se vio rodeada de rumores que crecieron tras la eliminación de Francia en semifinales.

Los rumores apuntan al interés del Real Madrid en la estrella del Bayern, y se asegura que el club español prepararía una oferta de más de 200 millonesde euros (173 millones de libras/227 millones de dólares) para llevarlo al Bernabéu.

De confirmarse, sería el fichaje más caro de la historia, por encima del récord de Neymar. Pero, ¿cuánto hay de cierto en todo esto?

  • Florentino PerezGetty Images

    Promesas audaces

    El Madrid siempre busca a los mejores jugadores, pero los rumores sobre el fichaje de Olise crecieron antes del Mundial. El presidente Florentino Pérez, en su campaña de reelección, prometió una oferta récord de 150 millones de euros por un «gran jugador» de «un gran club de la Liga de Campeones».

    Sin embargo, el presidente aclaró en el programa español «Horizonte»: «Olise es un gran jugador, pero no es él. Tampoco es [Jeremy] Doku. Debe ser un centrocampista con llegada. Primero hablaremos con el club. Es un fichaje pensado para crear expectación».

    Pese a la negativa, The Guardian aseguró que el misterioso fichaje era Olise. Tras la reelección de Pérez, y tal vez como distracción, el Madrid ofreció 150 millones por Julián Álvarez, del Atlético, objetivo también del Barcelona; la propuesta fue rechazada de inmediato.

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  • Michael Olise Real Madrid crestGetty/GOAL

    Desmentido público

    Sin embargo, los rumores no cesaron: se dijo que el Madrid preparaba una oferta de 200 millones de euros por el delantero.

    Para desmentir esos contactos, el club emitió un comunicado a finales de junio en el que negó cualquier acercamiento al jugador o a su entorno, sin descartar, no obstante, su fichaje.

    «Ante las informaciones sobre un supuesto interés por el jugador del Bayern de Múnich Michael Olise, el Real Madrid desea manifestar que no ha mantenido ningún contacto directo ni indirecto con el citado jugador, sus representantes ni ninguna persona de su entorno», rezaba el comunicado.

    «El Real Madrid también desea destacar la excelente relación institucional que mantiene con el Bayern de Múnich, con el que comparte una larga historia de respeto mutuo, colaboración y admiración, y lamenta la difusión de especulaciones que no se corresponden con la realidad».

  • OliseGetty Images

    El deseo de Olise

    Eso acalló los rumores un tiempo, pues Olise se centró en destacar con Francia en su camino a las semifinales del Mundial. Sin embargo, los rumores volvieron tras la eliminación de «Les Bleus» a manos de la futura campeona, España, la semana pasada.

    El medio francés Foot Mercato publicó que Olise quiere fichar por el Real Madrid este verano, convencido de que el Bernabéu es el escenario perfecto para seguir creciendo tras su meteórico ascenso desde el Crystal Palace hasta el Bayern de Múnich.

    Paralelamente, se asegura que el Madrid prepara una oferta que batiría su propio récord y haría lo necesario para cerrar el fichaje.

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  • FBL-WC-2026-MATCH17-FRA-SENAFP

    El agente Mbappé

    Informaciones de Alemania y España aseguran que el Real Madrid usó un infiltrado para convencer a Olise. Mbappé, estrella madridista, habría llamado a Pérez tras la eliminación de Francia en el Mundial para decirle que ya había persuadido a su compatriota durante el torneo.

    En Estados Unidos mostraron una gran compenetración, pues formaban parte del potente ataque de Didier Deschamps y batieron un récord de 60 años al combinar goles: Olise asistió a su capitán en cinco ocasiones.

    Por eso, Mbappé cree que Olise encajaría a la perfección en el sistema de José Mourinho y presiona para que el club cierre el fichaje.

  • FBL-GER-CUP-BAYERN MUNICH-STUTTGART-TRAININGAFP

    Obstáculos

    Los rumores sobre los deseos de Olise y Mbappé no cambian la realidad: el Bayern no vende a Olise. Varios directivos, conocidos por su franqueza, lo han repetido este verano. Un responsable anónimo dijo a L’Équipe en junio: «Olise no tiene precio; no se irá ni por 500 millones de euros».

    Esa cifra supera con creces los 200 millones de euros que, según se ha informado, sería la valoración del club, ya de por sí una petición ambiciosa para el Madrid. Solo si el jugador presionara para marcharse y presentara una solicitud de traspaso podría cambiar la situación, pero por ahora no hay indicios de ello.

    El Bayern no quiere vender y tiene margen de negociación: el contrato de Olise dura tres años más y no tiene cláusula de rescisión. Además, el club planea renovarlo.

    El Madrid, sin un fondo de dinero ilimitado y ya negociando los fichajes del extremo del RB Leipzig Yan Diomande y del centrocampista del Manchester City Rodri, tendría difícil asumir además el traspaso de Olise.

  • Olise MbappeGetty Images

    «No es viable»

    Es muy improbable que este fichaje se concrete este verano, pese a lo que algunos sugieren.

    El Real Madrid no ha pagado más de 100 millones por un jugador desde el fichaje de Jude Bellingham, hace tres años, y se ha centrado en operaciones astutas como los fichajes a coste cero de Mbappé, Trent Alexander-Arnold y, más recientemente, Bernardo Silva e Ibrahima Konaté. Pagar más de 200 millones por Olise supondría un desvío de esa estrategia, pese a las promesas de Pérez en su campaña de reelección.

    A esto se suma que Olise no busca marcharse y que el Bayern no quiere negociar con el Madrid ni con otros clubes, lo que hace la operación inviable. Según The Athletic, en el Bernabéu admiten a puerta cerrada que ficharlo este verano «no es factible».

    Nunca se puede descartar al Real Madrid, pero por ahora Olise queda fuera de los planes.

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