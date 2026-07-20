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ibrahimovic⒞Getty Images
Muhammad Zaki

Traducido por

«La primera y última vez»: Zlatan Ibrahimovic parece dejar la comentarista y agradece a Thierry Henry y Alexi Lalas tras la final del Mundial

Z. Ibrahimovic
World Cup
España vs Argentina

Zlatan Ibrahimovic ha vuelto a acaparar la atención al insinuar que su breve etapa como comentarista deportivo ya ha terminado. El legendario delantero sueco, que se unió a un equipo de estrellas para el Mundial de Norteamérica, se despidió ante las cámaras con su habitual franqueza en la última retransmisión.

  • Ibrahimovic se despide tras la retransmisión del Mundial

    Ibrahimovic anunció el fin de su etapa como comentarista de televisión tras la final del Mundial, poniendo así punto y final a su paso por Fox Sports. El exinternacional sueco trabajó durante todo el torneo junto a su antiguo compañero en el Barcelona, Thierry Henry; el exdefensa de la selección estadounidense, Alexi Lalas; y la presentadora Rebecca Lowe.

    Sus opiniones directas y sus divertidos intercambios con el resto del equipo lo convirtieron en una figura popular, aunque sugirió que esta primera experiencia en el plató sería también la última.

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  • Zlatan Ibrahimovic and Fox Soccer crewGetty

    Ibrahimovic agradece a sus compañeros

    Al terminar la transmisión de la final del Mundial, Ibrahimovic agradeció a sus compañeros de trabajo.

    «He hablado mucho en las últimas semanas, pero ahora me despido», afirmó al final del partido. «Alexi, gracias. Thierry, gracias. Rebecca, gracias.

    Ha sido un placer compartir este plató con vosotros; me lo habéis puesto muy fácil. También quiero dar las gracias a Fox, a Estados Unidos y a toda la gente que no se ve en pantalla».

    El comentarista de 44 años añadió que no planea seguir en la televisión y concluyó: «Espero que Estados Unidos lo haya disfrutado tanto como yo. Esta es mi despedida del estudio. Ha sido la primera y última vez. Que os vaya bien a todos».

  • Un debut memorable en el estudio

    Ibrahimovic integró el equipo de comentaristas de Fox Sports junto a Henry, Lalas y Lowe durante todo el Mundial. Sus distintas perspectivas generaron animados debates, y Henry y Lalas protagonizaron varias discusiones memorables.

    Sus declaraciones sorprenden, pues se especulaba que la comentarista sería su nueva carrera tras dejar el fútbol profesional en 2023. Sin embargo, el exdelantero del AC Milan, el PSG y el Barcelona ha anunciado que se retirará tras este único torneo.

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  • Zlatan Ibrahimovic 2025Getty

    ¿Volverá Ibrahimovic a la televisión?

    Por ahora, Ibrahimovic se despide de la televisión, aunque podría volver. Dijo adiós en la final del Mundial, pero no descartó futuros proyectos. El exdelantero recibió elogios por su compenetración con Henry, Lalas y Lowe, y deja una huella duradera tras su primera etapa como comentarista.