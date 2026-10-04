El seleccionador de Países Bajos, Xavi Hernandez, afronta un partido vital del Grupo 2 de la UEFA Nations League, ya que su equipo recibe a Serbia en el Philips Stadion. La Oranje ocupa la segunda plaza de la clasificación, a dos puntos de la líder del grupo, Grecia, después de remontar para asegurar un empate 2-2 en Tesalónica en la jornada 3.

Una victoria en Eindhoven, combinada con un tropiezo de Alemania ante Grecia, impulsaría al equipo de Xavi hasta la cima del Grupo 2.

A pesar de sobreponerse a varios contratiempos por lesión, los locales siguen invictos en la competición.