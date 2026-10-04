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«¡La primera parte fue inaceptable!»: Xavi y Virgil van Dijk lanzan una seria advertencia de Países Bajos antes de la internacionalidad número 100
Xavi prepara a Países Bajos para la crucial prueba ante Serbia en Eindhoven
El seleccionador de Países Bajos, Xavi Hernandez, afronta un partido vital del Grupo 2 de la UEFA Nations League, ya que su equipo recibe a Serbia en el Philips Stadion. La Oranje ocupa la segunda plaza de la clasificación, a dos puntos de la líder del grupo, Grecia, después de remontar para asegurar un empate 2-2 en Tesalónica en la jornada 3.
Una victoria en Eindhoven, combinada con un tropiezo de Alemania ante Grecia, impulsaría al equipo de Xavi hasta la cima del Grupo 2.
A pesar de sobreponerse a varios contratiempos por lesión, los locales siguen invictos en la competición.
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El seleccionador elogia a Van Dijk antes de alcanzar su internacionalidad número 100
En la previa del partido, Xavi rindió homenaje al capitán Virgil van Dijk, que está a punto de convertirse en el undécimo neerlandés en alcanzar las 100 internacionalidades absolutas. El seleccionador destacó las cualidades de liderazgo de Van Dijk y su importancia dentro de la selección.
Xavi expresó su total confianza en su líder defensivo.
«Podría ser un día emotivo para Virgil», dijo Xavi. «Estoy muy feliz de trabajar con él; es un auténtico líder. Encaja perfectamente. Cien internacionalidades... es increíble. ¿Jugará? Ya veremos mañana».
Van Dijk exige un reajuste táctico tras el susto de Tesalónica
Van Dijk dio el pistoletazo de salida a la remontada de Países Bajos en Grecia después de que el equipo naranja se fuera por detrás al descanso. Sin embargo, el defensa insistió en que los hitos personales pasan a un segundo plano frente a la mejora del rendimiento colectivo.
El capitán subrayó que las actuaciones de la primera parte deben mejorar de forma significativa.
«Es un gran hito, pero ahora mismo ese no es el foco», declaró Van Dijk. «Primero vamos a sentarnos a hablar, porque esa primera parte fue inaceptable».
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Países Bajos busca el pleno de puntos en la lucha por el título del Grupo 2
Xavi y sus jugadores centran ahora su atención en asegurar los tres puntos ante una selección serbia en apuros que ha perdido sus tres últimos partidos de la fase de grupos. El combinado neerlandés ya logró anteriormente una victoria por 2-1 a domicilio ante Serbia en Belgrado al inicio de la campaña.
Serbia es actualmente colista del Grupo 2 y no ha sumado ningún punto.
El partido comienza en el Philips Stadion de Eindhoven.
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