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عبدالعزيز جرموش لاعب الهلال تحت 21 عامًاAl Hilal's X official account

Traducido por

La primera huella motiva a las estrellas del Al-Hilal y el Al-Nassr: 5 talentos que merecen verse en la tercera jornada de la Liga de Élite Joy

FEATURES
Jawwy Elite League U-21
Al Fateh U21 vs Al Nassr U21
Al Fateh U21
Al Nassr U21
Al Taawoun U21 vs Al Hilal U21
Al Taawoun U21
Al Hilal U21
Al Qadisiyah U21 vs Al Ettifaq U21
Al Qadisiyah U21
Al Ettifaq U21
Arabia Saudita

Jóvenes estrellas que se espera que brillen en la liga saudí sub-21

La afición del fútbol saudí tendrá una cita para volver a disfrutar de algunos talentos, con la reanudación de los partidos de la Joy Elite League (la liga saudí sub-21).

Los partidos de la tercera jornada de la Joy Elite League arrancan el domingo 6 de septiembre, con cinco enfrentamientos, y otros tantos se disputarán al día siguiente, mientras que dos partidos se aplazarán a los próximos meses de diciembre y enero.

  • عبدالعزيز جرموش نجم الهلالx/Alhilal_YT

    Abdelaziz Jarmouch

    El primer jugador cuyo brillo la afición podría estar esperando en la tercera jornada de la Liga Saudí sub-21 es Abdulaziz Jarmoush, extremo del Al Hilal, cuando se enfrente al Al Taawoun, en el estadio de este último en Buraida.

    Jarmoush fue la principal estrella en las filas del Al Hilal durante la temporada pasada, y fue quien tuvo el mayor protagonismo en su llegada a las semifinales, antes de la sorpresiva derrota ante el Al Hazm.

    Sin embargo, el extremo saudí no ha dejado aún su primera huella goleadora tras el paso de las dos primeras jornadas de la nueva temporada, con lo que su compañero Turki Al Ghamil ha logrado acaparar las miradas por delante de él, al marcar 3 goles en ellas.

    Jarmoush busca dejar su primera huella, no solo por sí mismo, sino también en la portería del Al Taawoun, que no ha encajado ningún gol hasta ahora tras el paso de las dos primeras jornadas.

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  • Youssef Al Salem

    Yarmouch no será el único jugador que acaparará las miradas en ese potente encuentro, ya que por el otro bando también aparecerá Yousef Al Salem, delantero del Al Taawoun.

    Y a diferencia de Yarmouch, Al Salem busca marcar en su tercer partido consecutivo en la Liga Élite, después de haber anotado los dos goles de la victoria sobre el Al Najma en la primera jornada, y luego el único gol del triunfo sobre el Al Orobah en la segunda jornada.

    Lo que le da al joven delantero saudí la oportunidad de brillar en ese partido es el ímpetu ofensivo que podría mostrar el Al Hilal, algo que le concederá los espacios que necesita, no solo para correr, sino incluso para disparar desde larga distancia.

    Al Salem ya demostró una enorme capacidad para disparar desde lejos con su pierna izquierda en el partido ante el Al Najma, algo que busca repetir frente al «Líder».

  • عاصم محمد - موهبة النصر وزملائهx/Alnassr_SG

    Asem Mohamed

    Al igual que Yarmuch, otro jugador destacado busca dejar su primera huella goleadora en la actual temporada de la Liga Joué de las Estrellas, se trata de Asem Mohamed, delantero del Al-Nassr.

    Asem Mohamed fue titular en el primer partido del Al-Nassr en la nueva temporada y, pese a la amplia victoria por 4-0 ante el Al-Jabalain, el joven delantero saudí no contribuyó con ninguno de esos goles.

    El delantero del Al-Nassr tendrá la oportunidad de dejar su primera huella en la nueva temporada cuando se enfrente al Al-Fateh, en el estadio de este último en Al-Ahsa.

    Asem fue el máximo goleador del Al-Nassr la temporada pasada en la Liga Saudí sub-21, con 10 goles, algo que buscará repetir al menos en la temporada actual, empezando por el partido ante el Al-Fateh.

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  • Jefferson Ramos

    Al contrario que Asem, Jefferson Ramos, el delantero del Al-Fateh procedente de Cabo Verde, busca marcar por tercer partido consecutivo en la Liga Joy de Élite, tras su brillante actuación en las dos primeras jornadas.

    El jugador, conocido como "En Ras", firmó un hat-trick en la victoria por seis goles sobre el Al-Ansar en la primera jornada, y luego otro en la derrota por 1-2 ante el Al-Ahli, en la última jornada.

    Estos cuatro goles colocaron al delantero africano en el segundo puesto de los máximos goleadores de la actual temporada de la Liga Joy de Élite, empatado con Ziyad Aba, estrella del Al-Ahli, a un gol de Mohammed Al-Issa, delantero del Al-Ettifaq.

    Ramos tendrá que ofrecer su mejor nivel para saltar al liderato de los goleadores, sobre todo teniendo en cuenta que el Al-Nassr no recibió ningún gol en su primer partido ante el Al-Hazem.

  • Fahad Al-Shamri

    En cuanto al quinto jugador que podría acaparar las miradas en la tercera jornada, se trata de Fahad Al Shamri, delantero del Al Qadisiyah, cuando su equipo se mida ante el Al Ettifaq, líder de la clasificación, en el estadio de su rival en Al Khobar.

    Al Shamri fue el soldado desconocido en las dos últimas jornadas, en las que marcó 3 goles, con dos de ellos en la victoria por 3-1 sobre el Al Khaleej, y otro en la derrota por 1-3 ante el Al Riyadh en la jornada pasada.

    Al Shamri demostró una enorme capacidad para enviar el balón al fondo de la red, ya sea mediante desmarques a la espalda de la línea defensiva, o quedándose solo ante los porteros.

    Sin embargo, el delantero del Al Qadisiyah tendrá ante sí una tarea difícil esta vez, ya que se enfrentará al Al Ettifaq, líder de la tabla, que solo ha encajado un único gol, lo que le exigirá redoblar sus esfuerzos.

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