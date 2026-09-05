El primer jugador cuyo brillo la afición podría estar esperando en la tercera jornada de la Liga Saudí sub-21 es Abdulaziz Jarmoush, extremo del Al Hilal, cuando se enfrente al Al Taawoun, en el estadio de este último en Buraida.

Jarmoush fue la principal estrella en las filas del Al Hilal durante la temporada pasada, y fue quien tuvo el mayor protagonismo en su llegada a las semifinales, antes de la sorpresiva derrota ante el Al Hazm.

Sin embargo, el extremo saudí no ha dejado aún su primera huella goleadora tras el paso de las dos primeras jornadas de la nueva temporada, con lo que su compañero Turki Al Ghamil ha logrado acaparar las miradas por delante de él, al marcar 3 goles en ellas.

Jarmoush busca dejar su primera huella, no solo por sí mismo, sino también en la portería del Al Taawoun, que no ha encajado ningún gol hasta ahora tras el paso de las dos primeras jornadas.