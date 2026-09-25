La presión y el espíritu combativo: Klopp cambia la cara de Alemania en 90 minutos

Jürgen Klopp, seleccionador de Alemania, fue el centro de todas las miradas en Ámsterdam, durante su debut al frente de la Mannschaft, ante los Países Bajos dirigidos por Xavi, en un partido que terminó con empate 1-1 en la Liga de Naciones de la UEFA.

El sitio Foot Mercato señaló que Klopp optó por apoyarse en una alineación con sistema 4-2-3-1, que incluyó a 7 jugadores que participaron en el Mundial 2026: los defensas Brown, Schlotterbeck y Tah, los centrocampistas Kimmich, Nmecha y Amiri, y el delantero Kai Havertz.

En defensa, apareció el recién llegado Trüh, en la posición de lateral derecho, mientras que Klopp asignó la misión de jugar por las bandas a Schade y Karim Adeyemi, en tanto que Ter Stegen regresó a la portería.

El comienzo de Klopp estuvo a punto de ser malo, después de que Virgil van Dijk marcara un gol tras un cuarto de hora, pero la tecnología del videoarbitraje salvó finalmente a los alemanes.

Pocos instantes después, Kai Havertz se vio obligado a abandonar el terreno de juego, y Youssoufa Bentaleb entró en su lugar, tras un choque con Quinten Timber en el minuto 30.

Fue un golpe doloroso, pero no impidió que el bloque de Klopp se adelantara; es más, los cuatro veces campeones del mundo creyeron que iban camino de lograr la victoria gracias al gol que anotó Felix Nmecha en el minuto 32, antes de que la selección alemana recibiera un mazazo de Cody Gakpo en el tiempo de descuento, después de que igualara el marcador en el minuto 92, para que el partido terminara 1-1.

Este empate fue frustrante y permitió, además, que Grecia se colocara en solitario al frente del segundo grupo del primer nivel. Pero en Alemania, este resultado no suscitó apenas polémica, sino todo lo contrario.