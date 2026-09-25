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Netherlands v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD1Getty Images Sport
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La presión y el espíritu combativo: Klopp cambia la cara de Alemania en 90 minutos

Holanda vs Alemania
Holanda
Alemania
UEFA Nations League A
J. Klopp
Marc-André ter Stegen
Países Bajos
Alemania

Del fracaso del Mundial al espíritu de Klopp: Alemania comienza a recuperar su brillo

Jürgen Klopp, seleccionador de Alemania, fue el centro de todas las miradas en Ámsterdam, durante su debut al frente de la Mannschaft, ante los Países Bajos dirigidos por Xavi, en un partido que terminó con empate 1-1 en la Liga de Naciones de la UEFA.

El sitio Foot Mercato señaló que Klopp optó por apoyarse en una alineación con sistema 4-2-3-1, que incluyó a 7 jugadores que participaron en el Mundial 2026: los defensas Brown, Schlotterbeck y Tah, los centrocampistas Kimmich, Nmecha y Amiri, y el delantero Kai Havertz. 

En defensa, apareció el recién llegado Trüh, en la posición de lateral derecho, mientras que Klopp asignó la misión de jugar por las bandas a Schade y Karim Adeyemi, en tanto que Ter Stegen regresó a la portería.

El comienzo de Klopp estuvo a punto de ser malo, después de que Virgil van Dijk marcara un gol tras un cuarto de hora, pero la tecnología del videoarbitraje salvó finalmente a los alemanes. 

Pocos instantes después, Kai Havertz se vio obligado a abandonar el terreno de juego, y Youssoufa Bentaleb entró en su lugar, tras un choque con Quinten Timber en el minuto 30.

Fue un golpe doloroso, pero no impidió que el bloque de Klopp se adelantara; es más, los cuatro veces campeones del mundo creyeron que iban camino de lograr la victoria gracias al gol que anotó Felix Nmecha en el minuto 32, antes de que la selección alemana recibiera un mazazo de Cody Gakpo en el tiempo de descuento, después de que igualara el marcador en el minuto 92, para que el partido terminara 1-1.

Este empate fue frustrante y permitió, además, que Grecia se colocara en solitario al frente del segundo grupo del primer nivel. Pero en Alemania, este resultado no suscitó apenas polémica, sino todo lo contrario.

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    Klopp tiene la capacidad de marcar la diferencia

    Tras el partido, Jürgen Klopp se mostró muy satisfecho con el rendimiento de sus jugadores y afirmó: "Estuve muy satisfecho con muchas de las actuaciones individuales y con la pasión que mostramos".

    Y continuó: "Podemos ofrecer un fútbol más bonito y más emocionante, eso es seguro. Hoy fue un día muy agotador. Nos habría gustado conseguir la victoria aquí, pero sumar este punto es un buen resultado".

    El capitán Joshua Kimmich compartió la opinión del entrenador, señalando: "Fue un partido intenso, no todo fue perfecto, pero hubo muchas cosas positivas. En la segunda parte, los neerlandeses impusieron su dominio y tuvimos que defender con fiereza. Creo que el empate es un resultado merecido".

    También en Alemania, los seguidores elogiaron el rendimiento de la selección. En cuanto a la leyenda del fútbol alemán Lothar Matthäus, conocido habitualmente por sus duras críticas a todo lo que rodea a la selección, en esta ocasión elogió al nuevo entrenador del combinado alemán y dijo: "Klopp infundió un espíritu de lucha en el equipo, y la selección supo responder. Fue un buen comienzo. Podemos estar satisfechos con el resultado y con el espíritu que mostramos. Pero está claro que hay puntos que todavía necesitan mejorar".

    El nuevo espíritu y la mayor combatividad de la selección alemana, en comparación con lo que mostró en el Mundial de 2026, fueron dos de los puntos que la prensa alemana también destacó.

    El diario Sport Bild escribió: "La selección alemana lucha con mucha más fiereza que durante el fracaso en el Mundial de este verano, y lo más importante es que ha vuelto a luchar los unos por los otros. Klopp encarna a la perfección ese espíritu colectivo y esa sensación de unidad que el grupo ha recuperado".

    El diario Welt elogió: "Las cosas por fin empiezan a volver a su cauce correcto para la selección".

    Y añadió: "Hay una cosa segura tras el primer partido internacional del entrenador de 59 años: Klopp tiene la capacidad de marcar la diferencia, y con ello conducir a la selección alemana de fútbol en la dirección correcta".

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    Klopp aborda el mayor punto débil de la selección alemana

    Por su parte, el diario Bild tampoco ocultó su entusiasmo y escribió: «¡Klopp ya ha resuelto el mayor problema que apareció en el Mundial! En el empate 1-1 en Ámsterdam, el equipo mostró una solidez sin precedentes. Al igual que Klopp en el área técnica, los jugadores mostraron en todo momento una determinación férrea y demostraron a cada instante su sed de victoria».

    Y destacó: «El equipo lo dio todo y afrontó de inmediato y con toda su fuerza el enfrentamiento clásico ante los Países Bajos, que es exactamente lo que pedía Klopp. Klopp ha corregido el mayor punto débil de la selección en el Mundial en un tiempo récord. Con Adeyemi y Sané, apostó por dos extremos clásicos, y todo el equipo adoptó el estilo de presión alta que caracteriza a sus conjuntos. Presión, presión, presión».

    No obstante, Sport Bild señaló uno de los pocos temas que generaron debate durante esta noche: el irregular regreso de Marc-André ter Stegen a la portería de la selección alemana.

    El diario escribió: «Lo llamativo es que Ter Stegen, en su regreso a la selección alemana 473 días después de su último partido internacional, abusó de los pases imprecisos durante la fase de construcción del juego. Antes del final de la primera parte, solo completó 9 pases de 16».

    Pero el diario añadió que el guardameta del Ajax de Ámsterdam logró mejorar su nivel tras el descanso: «En la segunda parte, los Países Bajos presionaron para lograr el empate, pero el equipo de Klopp resistió, y Ter Stegen realizó varias paradas impresionantes».

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