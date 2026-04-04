Como reveló este hombre de 58 años en el programa de TV2 «Bjørndalen trener Klopp» (en español: «Bjørndalen entrena a Klopp»), no echa de menos su papel de entrenador en el banquillo, sobre todo porque su nueva vida es mucho menos estresante.
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«La presión era ridícula»: Jürgen Klopp llama la atención con una confesión sorprendente
«Cada vez que me sentaba en el autobús de camino al estadio, se me encogía el corazón. Me he sentado allí al menos 1081 veces», afirma Klopp. «La presión a la que me sometía era ridícula. Se disparaba por las nubes. Lo he hecho 1081 veces, ¿por qué iba a hacerlo 1090 veces?».
Por eso, de momento no aspira a volver a la banda, también porque le gusta mucho más su nuevo trabajo como director de fútbol global en Red Bull: «Trabajo mucho y quiero trabajar. La diferencia es que ahora puedo trabajar tres días y luego tengo cuatro días en los que no hago nada. Nunca lo he tenido mejor. No nací para no trabajar. Pero tenía que encontrar una forma de sacar algo más de la vida».
- AFP
Klopp admite: «No echo nada de menos»
Klopp había dimitido en el verano de 2024, tras nueve años, de su cargo como entrenador del Liverpool FC y, posteriormente, fichó por el Red Bull en enero de 2025. Anteriormente, el alemán también había ocupado el banquillo del 1. FSV Mainz 05 y del Borussia Dortmund, con el que ganó, entre otros títulos, dos campeonatos alemanes.
A pesar de sus grandes éxitos, el técnico de 58 años nunca se ha considerado a sí mismo un gran entrenador: «Nunca lo he hecho y esa es la verdad. Tenía tanto que hacer cada día, tantas preguntas en mi cabeza y no siempre sabía qué debía hacer», afirma Klopp.
Solo cuando las comparaciones con otros grandes entrenadores como Pep Guardiola se hicieron cada vez más frecuentes, Klopp logró aceptar su papel: «Lo entendí, pero nunca llegó a calar del todo. Ahora ya no soy entrenador y, vaya, era realmente bueno. Pero no echo nada de menos».