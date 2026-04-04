«La presión era ridícula»: Jürgen Klopp llama la atención con una confesión sorprendente

«Cada vez que me sentaba en el autobús de camino al estadio, se me encogía el corazón. Me he sentado allí al menos 1081 veces», afirma Klopp. «La presión a la que me sometía era ridícula. Se disparaba por las nubes. Lo he hecho 1081 veces, ¿por qué iba a hacerlo 1090 veces?».

Por eso, de momento no aspira a volver a la banda, también porque le gusta mucho más su nuevo trabajo como director de fútbol global en Red Bull: «Trabajo mucho y quiero trabajar. La diferencia es que ahora puedo trabajar tres días y luego tengo cuatro días en los que no hago nada. Nunca lo he tenido mejor. No nací para no trabajar. Pero tenía que encontrar una forma de sacar algo más de la vida».