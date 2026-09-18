La presidenta saliente del Eldense, Carolina Holguin, lanza una petición especial a Lionel Messi tras la compra del club

La presidenta saliente dejó el cargo con total confianza después de ceder el control del histórico club al futbolista más icónico del mundo. En su comunicado oficial de despedida difundido por el club, expresó su orgullo por el relevo: "Para mí, poder entregarle hoy las riendas de este club es una enorme fuente de orgullo y, sobre todo, me da la tranquilidad de saber que lo dejo en las mejores manos".

Junto a su bendición, también envió una petición directa al nuevo propietario: "Cuídalo, respeta lo que significa para su gente y, sobre todo, trae grandes sueños a Elda".



