La prensa española critica a la Roja: «Petardazo», «Un debut de pesadilla»

Marca titula «Bajonazo Mundial»: España frena sus ambiciones en el debut.





AS habla de «Petardazo»: España «naufraga en su debut contra Cabo Verde» y ni la entrada de Lamine Yamal cambió el partido en Atlanta.





Mundo Deportivo sentencia con un claro «Decepcionante».





Sport añade: «España se desespera ante Cabo Verde y no pasa del empate».





Un coro de críticas que refleja la decepción de la opinión pública española tras el 0-0 en el debut, resultado que complica el camino de la Roja en la fase de grupos del Mundial.







